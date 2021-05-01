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"الصحة": تسجيل 1048 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 964 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمانة جدة تواصل التطهير والتعقيم ضمن الإجراءات الاحترازية

استهدفت أكثر من 26 موقعًا خلال الربع الأول من العام الحالي

كثفت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة جهودها في تطهير وتعقيم المرافق العامة والمباني والمقرات،

ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مستهدفة أكثر من 26 موقعًا خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأوضحت الأمانة أن خطة التطهير والتعقيم شملت المباني الحكومية المدنية والعسكرية، المراكز والمحال التجارية، الحدائق العامة،

المباني السكنية، وغيرها من المواقع التي تشهد كثافة وترددات عالية من السكان والزائرين، وذلك من خلال 22 فريقاً ميدانياً في نطاق

19 بلدية فرعية، وتعمل الفرق وفق الخطط المعتمدة وتستقبل البلاغات على مدار 24 ساعة، مبينة أنها نفذت أعمال تطهير وتعقيم

بنحو 166 ألف لتر خلال الأشهر الماضية.

وأكدت أمانة جدة مواصلة جهودها الوقائية للحد من انتشار الفايروس، وتستقبل البلاغات البلدية على مدار الساعة عبر مركز 940 وتطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة جدة تواصل التطهير والتعقيم ضمن الإجراءات الاحترازية
سبق

كثفت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة جهودها في تطهير وتعقيم المرافق العامة والمباني والمقرات،

ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مستهدفة أكثر من 26 موقعًا خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأوضحت الأمانة أن خطة التطهير والتعقيم شملت المباني الحكومية المدنية والعسكرية، المراكز والمحال التجارية، الحدائق العامة،

المباني السكنية، وغيرها من المواقع التي تشهد كثافة وترددات عالية من السكان والزائرين، وذلك من خلال 22 فريقاً ميدانياً في نطاق

19 بلدية فرعية، وتعمل الفرق وفق الخطط المعتمدة وتستقبل البلاغات على مدار 24 ساعة، مبينة أنها نفذت أعمال تطهير وتعقيم

بنحو 166 ألف لتر خلال الأشهر الماضية.

وأكدت أمانة جدة مواصلة جهودها الوقائية للحد من انتشار الفايروس، وتستقبل البلاغات البلدية على مدار الساعة عبر مركز 940 وتطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
03:28 PM

أمانة جدة تواصل التطهير والتعقيم ضمن الإجراءات الاحترازية

استهدفت أكثر من 26 موقعًا خلال الربع الأول من العام الحالي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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كثفت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة جهودها في تطهير وتعقيم المرافق العامة والمباني والمقرات،

ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مستهدفة أكثر من 26 موقعًا خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأوضحت الأمانة أن خطة التطهير والتعقيم شملت المباني الحكومية المدنية والعسكرية، المراكز والمحال التجارية، الحدائق العامة،

المباني السكنية، وغيرها من المواقع التي تشهد كثافة وترددات عالية من السكان والزائرين، وذلك من خلال 22 فريقاً ميدانياً في نطاق

19 بلدية فرعية، وتعمل الفرق وفق الخطط المعتمدة وتستقبل البلاغات على مدار 24 ساعة، مبينة أنها نفذت أعمال تطهير وتعقيم

بنحو 166 ألف لتر خلال الأشهر الماضية.

وأكدت أمانة جدة مواصلة جهودها الوقائية للحد من انتشار الفايروس، وتستقبل البلاغات البلدية على مدار الساعة عبر مركز 940 وتطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

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