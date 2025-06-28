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ولي العهد يلتقي ملكة هولندا ورئيس الوزراء السنغافوري

في قمة قادة دول مجموعة العشرين بأوساكا

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا اليابانية، اليوم؛ جلالة الملكة ماكسيما ملكة هولندا.


وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين المملكة وهولندا، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها.

كما التقى الأمير محمد بن سلمان رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ، وتم خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام وبخاصة العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة.
حضر اللقاء، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ووزير الطاقة والبترول والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يلتقي ملكة هولندا ورئيس الوزراء السنغافوري
سبق

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا اليابانية، اليوم؛ جلالة الملكة ماكسيما ملكة هولندا.


وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين المملكة وهولندا، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها.

كما التقى الأمير محمد بن سلمان رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ، وتم خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام وبخاصة العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة.
حضر اللقاء، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ووزير الطاقة والبترول والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
10:17 AM
اخر تعديل
28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
11:32 AM

ولي العهد يلتقي ملكة هولندا ورئيس الوزراء السنغافوري

في قمة قادة دول مجموعة العشرين بأوساكا

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صحيفة سبق الإلكترونية - أوساكا
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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا اليابانية، اليوم؛ جلالة الملكة ماكسيما ملكة هولندا.


وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين المملكة وهولندا، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها.

كما التقى الأمير محمد بن سلمان رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ، وتم خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام وبخاصة العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة.
حضر اللقاء، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ووزير الطاقة والبترول والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري.

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