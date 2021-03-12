النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"المنصوري" مساعدًا لوزير الخارجية.. و"القاسم" نائبًا لوزير الموارد البشرية.. و"العريفي" مساعدًا لوزير النقل

بأمر الملك.. إعفاء وزير الحج والعمرة ورئيس هيئة الطيران.. وإنهاء خدمة رئيس المحكمة الإدارية العليا

"رياضيونا لن يأخذوا لقاح الصين بأولمبياد طوكيو".. تصريح ياباني مثير!

قالت إن اللجنة الأولمبية الدولية لم تستشرها.. "لم تنل الموافقة لكي تُستخدم"

قالت اليابان إنها لن تشارك في عرض الصين الذي قبلته اللجنة الأولمبية الدولية لتوفير اللقاحات "للمشاركين" في دورة ألعاب طوكيو المؤجلة وألعاب بكين الشتوية العام المقبل.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، قالت وزيرة الأولمبياد اليابانية تامايو ماروكاوا اليوم الجمعة: "إن اللجنة الأولمبية الدولية لم تستشر اليابان بشأن اللقاحات الصينية، وإن الرياضيين اليابانيين لن يأخذوها". وأضافت: "إن اللقاحات لم تنل الموافقة كي تُستخدم في اليابان".

وتابعت: "لقد اتخذنا تدابير شاملة لمكافحة الأمراض المعدية لألعاب طوكيو من أجل السماح بالمشاركة بدون تطعيم. لم يتغير شيء في مبدئنا بعدم جعل التطعيمات شرطًا سابقًا (للمشاركة)".

وكان توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، قد أعلن أمس الخميس أن العرض المفاجئ يأتي في وقت تواجه فيه الصين ضغوطًا دولية متزايدة بشأن اعتقال ما لا يقل عن مليون من الإيغور المسلمين، وهو ما وصفه العديد من الحكومات وهيئات حقوق الإنسان بأنه "إبادة جماعية".

أشارت اللجنة الأولمبية الدولية إلى أنها هيئة رياضية، ولن تتدخل في قضايا الصين الداخلية.

كانت اللجنة الأولمبية الدولية قد قالت بادئ الأمر إنها لن تشترط على الرياضيين الحصول على اللقاحات "لكنها تشجع على ذلك فحسب".

ويركز الاتفاق مع الصين بشكل أكبر على توفير اللقاحات للرياضيين الشباب الأصحاء وغيرهم.

كانت اللجنة الأولمبية الدولية قد قالت إنها ستدفع ثمن اللقاحات لكنها لم تذكر التكلفة أو الكمية.

وأشارت ماروكاوا إلى أن الألعاب الأولمبية تنظَّم كما لو أن اللقاحات لم تتوافر بعد؛ إذ تعتمد على الفحوص الطبية والكمامات والتباعد الاجتماعي وإبقاء الرياضيين داخل "فقاعة".

وقال باخ إن توزيع اللقاح الصيني سيتم من خلال الوكالات الدولية أو اتفاقيات اللقاح القائمة التي أبرمتها الدول مع الصين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
"رياضيونا لن يأخذوا لقاح الصين بأولمبياد طوكيو".. تصريح ياباني مثير!
سبق

قالت اليابان إنها لن تشارك في عرض الصين الذي قبلته اللجنة الأولمبية الدولية لتوفير اللقاحات "للمشاركين" في دورة ألعاب طوكيو المؤجلة وألعاب بكين الشتوية العام المقبل.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، قالت وزيرة الأولمبياد اليابانية تامايو ماروكاوا اليوم الجمعة: "إن اللجنة الأولمبية الدولية لم تستشر اليابان بشأن اللقاحات الصينية، وإن الرياضيين اليابانيين لن يأخذوها". وأضافت: "إن اللقاحات لم تنل الموافقة كي تُستخدم في اليابان".

وتابعت: "لقد اتخذنا تدابير شاملة لمكافحة الأمراض المعدية لألعاب طوكيو من أجل السماح بالمشاركة بدون تطعيم. لم يتغير شيء في مبدئنا بعدم جعل التطعيمات شرطًا سابقًا (للمشاركة)".

وكان توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، قد أعلن أمس الخميس أن العرض المفاجئ يأتي في وقت تواجه فيه الصين ضغوطًا دولية متزايدة بشأن اعتقال ما لا يقل عن مليون من الإيغور المسلمين، وهو ما وصفه العديد من الحكومات وهيئات حقوق الإنسان بأنه "إبادة جماعية".

أشارت اللجنة الأولمبية الدولية إلى أنها هيئة رياضية، ولن تتدخل في قضايا الصين الداخلية.

كانت اللجنة الأولمبية الدولية قد قالت بادئ الأمر إنها لن تشترط على الرياضيين الحصول على اللقاحات "لكنها تشجع على ذلك فحسب".

ويركز الاتفاق مع الصين بشكل أكبر على توفير اللقاحات للرياضيين الشباب الأصحاء وغيرهم.

كانت اللجنة الأولمبية الدولية قد قالت إنها ستدفع ثمن اللقاحات لكنها لم تذكر التكلفة أو الكمية.

وأشارت ماروكاوا إلى أن الألعاب الأولمبية تنظَّم كما لو أن اللقاحات لم تتوافر بعد؛ إذ تعتمد على الفحوص الطبية والكمامات والتباعد الاجتماعي وإبقاء الرياضيين داخل "فقاعة".

وقال باخ إن توزيع اللقاح الصيني سيتم من خلال الوكالات الدولية أو اتفاقيات اللقاح القائمة التي أبرمتها الدول مع الصين.

12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
08:34 PM

"رياضيونا لن يأخذوا لقاح الصين بأولمبياد طوكيو".. تصريح ياباني مثير!

قالت إن اللجنة الأولمبية الدولية لم تستشرها.. "لم تنل الموافقة لكي تُستخدم"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
867

قالت اليابان إنها لن تشارك في عرض الصين الذي قبلته اللجنة الأولمبية الدولية لتوفير اللقاحات "للمشاركين" في دورة ألعاب طوكيو المؤجلة وألعاب بكين الشتوية العام المقبل.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، قالت وزيرة الأولمبياد اليابانية تامايو ماروكاوا اليوم الجمعة: "إن اللجنة الأولمبية الدولية لم تستشر اليابان بشأن اللقاحات الصينية، وإن الرياضيين اليابانيين لن يأخذوها". وأضافت: "إن اللقاحات لم تنل الموافقة كي تُستخدم في اليابان".

وتابعت: "لقد اتخذنا تدابير شاملة لمكافحة الأمراض المعدية لألعاب طوكيو من أجل السماح بالمشاركة بدون تطعيم. لم يتغير شيء في مبدئنا بعدم جعل التطعيمات شرطًا سابقًا (للمشاركة)".

وكان توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، قد أعلن أمس الخميس أن العرض المفاجئ يأتي في وقت تواجه فيه الصين ضغوطًا دولية متزايدة بشأن اعتقال ما لا يقل عن مليون من الإيغور المسلمين، وهو ما وصفه العديد من الحكومات وهيئات حقوق الإنسان بأنه "إبادة جماعية".

أشارت اللجنة الأولمبية الدولية إلى أنها هيئة رياضية، ولن تتدخل في قضايا الصين الداخلية.

كانت اللجنة الأولمبية الدولية قد قالت بادئ الأمر إنها لن تشترط على الرياضيين الحصول على اللقاحات "لكنها تشجع على ذلك فحسب".

ويركز الاتفاق مع الصين بشكل أكبر على توفير اللقاحات للرياضيين الشباب الأصحاء وغيرهم.

كانت اللجنة الأولمبية الدولية قد قالت إنها ستدفع ثمن اللقاحات لكنها لم تذكر التكلفة أو الكمية.

وأشارت ماروكاوا إلى أن الألعاب الأولمبية تنظَّم كما لو أن اللقاحات لم تتوافر بعد؛ إذ تعتمد على الفحوص الطبية والكمامات والتباعد الاجتماعي وإبقاء الرياضيين داخل "فقاعة".

وقال باخ إن توزيع اللقاح الصيني سيتم من خلال الوكالات الدولية أو اتفاقيات اللقاح القائمة التي أبرمتها الدول مع الصين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,976
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,153
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,912
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,309

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة