وكانت أسرة المواطن "الذروي" في استقبال ابنها المحتجز لدى ميليشيا الحوثي بعد عودته في مطار جدة الدولي.

وتفصيلاً، تمكنت السلطات من تحرير المواطن ناصر الذروي من سجون ميليشيا الحوثي بعد احتجازه لأكثر من أربعة أعوام.

نجحت السلطات الأمنية السعودية اليوم الثلاثاء في استعادة مواطن مدني، احتجزته ميليشيا الحوثي في الأراضي اليمنية، وأعادته للسعودية.

السلطات الأمنية السعودية تنجح في تحرير مواطن من سجون ميليشيا الحوثي محمد المواسي سبق 2019-09-24 نجحت السلطات الأمنية السعودية اليوم الثلاثاء في استعادة مواطن مدني، احتجزته ميليشيا الحوثي في الأراضي اليمنية، وأعادته للسعودية. وتفصيلاً، تمكنت السلطات من تحرير المواطن ناصر الذروي من سجون ميليشيا الحوثي بعد احتجازه لأكثر من أربعة أعوام. وكانت أسرة المواطن "الذروي" في استقبال ابنها المحتجز لدى ميليشيا الحوثي بعد عودته في مطار جدة الدولي.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441 10:46 PM

اخر تعديل 25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441 01:51 AM

السلطات الأمنية السعودية تنجح في تحرير مواطن من سجون ميليشيا الحوثي تمكنت من إعادة "الذروي" لأسرته بعد احتجازه لأكثر من 4 أعوام





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نجحت السلطات الأمنية السعودية اليوم الثلاثاء في استعادة مواطن مدني، احتجزته ميليشيا الحوثي في الأراضي اليمنية، وأعادته للسعودية.

وتفصيلاً، تمكنت السلطات من تحرير المواطن ناصر الذروي من سجون ميليشيا الحوثي بعد احتجازه لأكثر من أربعة أعوام.

وكانت أسرة المواطن "الذروي" في استقبال ابنها المحتجز لدى ميليشيا الحوثي بعد عودته في مطار جدة الدولي.