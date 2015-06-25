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"اعتدال" يطلق مبادرة بلغة الإشارة لخدمة ذوي الإعاقة "الصم وضعاف السمع"

إيماناً بدوره في تحصين المجتمعات من الفكر المتطرف

أطلق المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" اليوم، مبادرة تحت عنوان "معًا -2gether"، لخدمة ذوي الإعاقة "الصم وضعاف السمع"، وذلك استكمالًا لمبادرات المركز السابقة "معتدل - تفنيد ـ التعاون البحثي - التدريب الجامعي"؛ إيماناً بدوره في تحصين المجتمعات من الفكر المتطرف، ووقاية فئاتها كافة من الوقوع في براثنه.

وتهدف المبادرة الجديدة إلى تمكين ذوي الإعاقة، من الاطلاع على الرسائل الفكرية، والرقمية، والإعلامية، التي يصدرها "اعتدال" في إطار جهوده في مواجهة الأيديولوجيات المتشددة، والإسهام بصورة فعّالة في تفكيكها وتفنيدها.

وتتبنى مبادرة "معاً -2gether" أدوات اتصال غير تقليدية قائمة على توظيف لغة الإشارة في بناء محتوى متخصص للفئات المجتمعية التي تعاني إعاقات سمعية "الصم و ضعاف السمع"، وذلك لرفع مستوى الوعي والتثقيف بمخاطر الأفكار الظلامية، وسبل التصدي لها، وإجهاض أي محاولات من تنظيماتها للتسلل نحو المجتمع، خصوصًا بعد رصد "اعتدال" استقطاب وتجنيد عناصر من ذوي الإعاقة.


وتأتي المبادرة في ظل تطوير استراتيجيات المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال"، التي تهدف إلى تحقيق مزيد من الرؤى حيال التفاعلات المجتمعية، ورفع مستوى المشاركات التي تحقق هذه الأهداف.

المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف اعتدال

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"اعتدال" يطلق مبادرة بلغة الإشارة لخدمة ذوي الإعاقة "الصم وضعاف السمع"
سبق

أطلق المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" اليوم، مبادرة تحت عنوان "معًا -2gether"، لخدمة ذوي الإعاقة "الصم وضعاف السمع"، وذلك استكمالًا لمبادرات المركز السابقة "معتدل - تفنيد ـ التعاون البحثي - التدريب الجامعي"؛ إيماناً بدوره في تحصين المجتمعات من الفكر المتطرف، ووقاية فئاتها كافة من الوقوع في براثنه.

وتهدف المبادرة الجديدة إلى تمكين ذوي الإعاقة، من الاطلاع على الرسائل الفكرية، والرقمية، والإعلامية، التي يصدرها "اعتدال" في إطار جهوده في مواجهة الأيديولوجيات المتشددة، والإسهام بصورة فعّالة في تفكيكها وتفنيدها.

وتتبنى مبادرة "معاً -2gether" أدوات اتصال غير تقليدية قائمة على توظيف لغة الإشارة في بناء محتوى متخصص للفئات المجتمعية التي تعاني إعاقات سمعية "الصم و ضعاف السمع"، وذلك لرفع مستوى الوعي والتثقيف بمخاطر الأفكار الظلامية، وسبل التصدي لها، وإجهاض أي محاولات من تنظيماتها للتسلل نحو المجتمع، خصوصًا بعد رصد "اعتدال" استقطاب وتجنيد عناصر من ذوي الإعاقة.


وتأتي المبادرة في ظل تطوير استراتيجيات المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال"، التي تهدف إلى تحقيق مزيد من الرؤى حيال التفاعلات المجتمعية، ورفع مستوى المشاركات التي تحقق هذه الأهداف.

25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442
03:02 PM

"اعتدال" يطلق مبادرة بلغة الإشارة لخدمة ذوي الإعاقة "الصم وضعاف السمع"

إيماناً بدوره في تحصين المجتمعات من الفكر المتطرف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلق المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" اليوم، مبادرة تحت عنوان "معًا -2gether"، لخدمة ذوي الإعاقة "الصم وضعاف السمع"، وذلك استكمالًا لمبادرات المركز السابقة "معتدل - تفنيد ـ التعاون البحثي - التدريب الجامعي"؛ إيماناً بدوره في تحصين المجتمعات من الفكر المتطرف، ووقاية فئاتها كافة من الوقوع في براثنه.

وتهدف المبادرة الجديدة إلى تمكين ذوي الإعاقة، من الاطلاع على الرسائل الفكرية، والرقمية، والإعلامية، التي يصدرها "اعتدال" في إطار جهوده في مواجهة الأيديولوجيات المتشددة، والإسهام بصورة فعّالة في تفكيكها وتفنيدها.

وتتبنى مبادرة "معاً -2gether" أدوات اتصال غير تقليدية قائمة على توظيف لغة الإشارة في بناء محتوى متخصص للفئات المجتمعية التي تعاني إعاقات سمعية "الصم و ضعاف السمع"، وذلك لرفع مستوى الوعي والتثقيف بمخاطر الأفكار الظلامية، وسبل التصدي لها، وإجهاض أي محاولات من تنظيماتها للتسلل نحو المجتمع، خصوصًا بعد رصد "اعتدال" استقطاب وتجنيد عناصر من ذوي الإعاقة.


وتأتي المبادرة في ظل تطوير استراتيجيات المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال"، التي تهدف إلى تحقيق مزيد من الرؤى حيال التفاعلات المجتمعية، ورفع مستوى المشاركات التي تحقق هذه الأهداف.

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