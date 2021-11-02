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"رينارد" يعلن قائمة "الأخضر" لمباراتَيْ أستراليا وفيتنام.. تعرف عليها

في التصفيات النهائية المؤهّلة لكأس العالم 2022

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول "إيرفي رينارد" عن قائمة الأخضر استعداداً لخوض مباراتي استراليا وفيتنام، خلال شهر نوفمبر الجاري، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

واستدعى المدير الفني إيرفي رينارد 28 لاعباً للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: فواز القرني، وزيد البواردي، ومحمد الربيعي، ونواف العقيدي في حراسة المرمى، وسلطان الغنام، ومحمد البريك، وسعود عبدالحميد، وياسر الشهراني، ومتعب الحربي، وعبدالإله العمري، وعبدالله مادو، وعلي آل بليهي، وزياد الصحفي في خط الدفاع.

وجاء ضمن قائمة رينارد في خط الوسط كل من: ناصر الدوسري، سلمان الفرج، علي الأسمري، علي الحسن، عبدالإله المالكي، محمد كنو، سامي النجعي، محمد الكويكبي، أيمن يحيى، عبدالرحمن غريب، سالم الدوسري، عبدالرحمن العبود.

وفي خط الهجوم اختار "رينارد" الثلاثي: فهد المولد، وفراس البريكان، وصالح الشهري.

وينفرد المنتخب السعودي في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة كاملة من أربع مباريات مقابل 9 نقاط لمنتخب أستراليا و6 لكل من اليابان وعمان، و3 للصين، في حين بقي رصيد فيتنام خالياً من النقاط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"رينارد" يعلن قائمة "الأخضر" لمباراتَيْ أستراليا وفيتنام.. تعرف عليها
سبق

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول "إيرفي رينارد" عن قائمة الأخضر استعداداً لخوض مباراتي استراليا وفيتنام، خلال شهر نوفمبر الجاري، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

واستدعى المدير الفني إيرفي رينارد 28 لاعباً للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: فواز القرني، وزيد البواردي، ومحمد الربيعي، ونواف العقيدي في حراسة المرمى، وسلطان الغنام، ومحمد البريك، وسعود عبدالحميد، وياسر الشهراني، ومتعب الحربي، وعبدالإله العمري، وعبدالله مادو، وعلي آل بليهي، وزياد الصحفي في خط الدفاع.

وجاء ضمن قائمة رينارد في خط الوسط كل من: ناصر الدوسري، سلمان الفرج، علي الأسمري، علي الحسن، عبدالإله المالكي، محمد كنو، سامي النجعي، محمد الكويكبي، أيمن يحيى، عبدالرحمن غريب، سالم الدوسري، عبدالرحمن العبود.

وفي خط الهجوم اختار "رينارد" الثلاثي: فهد المولد، وفراس البريكان، وصالح الشهري.

وينفرد المنتخب السعودي في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة كاملة من أربع مباريات مقابل 9 نقاط لمنتخب أستراليا و6 لكل من اليابان وعمان، و3 للصين، في حين بقي رصيد فيتنام خالياً من النقاط.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
03:21 PM

"رينارد" يعلن قائمة "الأخضر" لمباراتَيْ أستراليا وفيتنام.. تعرف عليها

في التصفيات النهائية المؤهّلة لكأس العالم 2022

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول "إيرفي رينارد" عن قائمة الأخضر استعداداً لخوض مباراتي استراليا وفيتنام، خلال شهر نوفمبر الجاري، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

واستدعى المدير الفني إيرفي رينارد 28 لاعباً للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: فواز القرني، وزيد البواردي، ومحمد الربيعي، ونواف العقيدي في حراسة المرمى، وسلطان الغنام، ومحمد البريك، وسعود عبدالحميد، وياسر الشهراني، ومتعب الحربي، وعبدالإله العمري، وعبدالله مادو، وعلي آل بليهي، وزياد الصحفي في خط الدفاع.

وجاء ضمن قائمة رينارد في خط الوسط كل من: ناصر الدوسري، سلمان الفرج، علي الأسمري، علي الحسن، عبدالإله المالكي، محمد كنو، سامي النجعي، محمد الكويكبي، أيمن يحيى، عبدالرحمن غريب، سالم الدوسري، عبدالرحمن العبود.

وفي خط الهجوم اختار "رينارد" الثلاثي: فهد المولد، وفراس البريكان، وصالح الشهري.

وينفرد المنتخب السعودي في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة كاملة من أربع مباريات مقابل 9 نقاط لمنتخب أستراليا و6 لكل من اليابان وعمان، و3 للصين، في حين بقي رصيد فيتنام خالياً من النقاط.

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