نجاح عملية نقل أول حالة بمسار جلطات القلب بـ"مركز حائل"

تعود إلى مريض في العقد الخامس يعاني من جلطة قلبية حادة

نجحت عملية نقل أول حالة بمسار جلطات القلب بمركز القلب بحائل، عضو تجمع حائل الصحي، وبالتعاون مع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة.

وتفصيلاً، باشر الفريق الطبي بمركز القلب بحائل أول الحالات المنقولة إسعافياً، والتي تعود لمريض في العقد الخامس يعاني من جلطة قلبية حادة، حيث تم فور تلقي البلاغ، نقل الحالة وانتهاء العملية وتنويمها في العناية القلبية دون حدوث مضاعفات في وقت قياسي لم يتجاوز 40 دقيقة فقط، من نقل الحالة، وانتهاء العملية، وتنويمها بالعناية القلبية دون حدوث مضاعفات.

وقد نجح الفريق الطبي في التعامل مع الحالة وفق المقتضيات الصحية فور وصولها إلى قسم القسطرة القلبية، وتبين وجود انسداد كامل في الشريان التاجي المغذي للقلب وجرى التعامل معه طبياً في أوقات قياسية.

وأوضح مدير المركز، الأخصائي الأول فايز المياح، أن الخدمة الجديدة تهدف إلى إنقاذ حياة مرضى الجلطات القلبية، عبر اختصار الوقت لتقديم الخدمة العلاجية المطلوبة بأسرع وقت ممكن.

يُشار إلى أن الخدمة جاءت تفعيلاً للآلية المشتركة التي تم توقيعها بين تجمع حائل الصحي وفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي برعاية الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، في ديسمبر 2021 بهدف نقل الحالات التي تستدعي تدخلاً طبياً متخصصاً إلى المركز مباشرة دون الحاجة لإحالتها إلى أقسام الطوارئ.