النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 3045 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 424 خلال الـ24 ساعة الماضية

10 فوائد من تدشين عيادة "اضطرابات الأكل" بـ"أطفال الطائف"

تستهدف الأعمار بين 3 إلى 18 عامًا للكشف عن الاضطرابات الغذائية

دشن مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد القحطاني عيادة "اضطرابات الأكل" بمستشفى الأطفال، التي تستهدف من أعمارهم ما بين سن الـ3 إلى 18 عامًا، للكشف عن الاضطرابات الغذائية وتأخر النمو الذي يسبب العطل الوظيفي.

وستسهم العيادة المتخصصة في 10 فوائد إيجابية على الأطفال والمراهقين المستفيدين من الخدمة؛ منها: التعرف على الاضطرابات، والتوجيه نحو الأكل الصحي، وتحسين القدرة على النمو، والقدرة على الإنجاز النمائي والدراسي والاجتماعي، ورفع جودة الحياة في سن مبكرة، واكتساب النمو الجسدي السليم، والحد من المضاعفات، وتقليل تكاليف التدخلات على المدى البعيد، ونشر الوعي الصحي داخل الأسرة، والاهتمام بعنصر الغذاء باعتباره أساس النمو الصحيح.

وأشار المتحدث الرسمي بـ"صحة الطائف" سراج الحميدان، إلى أنه تم تجهيز العيادة بما تحتاجه من الأجهزة المساعدة، إضافة إلى وجود المتخصصين في هذا المجال؛ لافتًا إلى أنه بإمكان الجميع الاستفادة من التخصص الجديد من خلال حجز الموعد المناسب.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى الأطفال من المستشفيات المتخصصة، ويعمل فيه نخبة من المتخصصين في مختلف المجالات التي تُعنى بالأطفال والمراهقين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
10 فوائد من تدشين عيادة "اضطرابات الأكل" بـ"أطفال الطائف"
سبق

دشن مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد القحطاني عيادة "اضطرابات الأكل" بمستشفى الأطفال، التي تستهدف من أعمارهم ما بين سن الـ3 إلى 18 عامًا، للكشف عن الاضطرابات الغذائية وتأخر النمو الذي يسبب العطل الوظيفي.

وستسهم العيادة المتخصصة في 10 فوائد إيجابية على الأطفال والمراهقين المستفيدين من الخدمة؛ منها: التعرف على الاضطرابات، والتوجيه نحو الأكل الصحي، وتحسين القدرة على النمو، والقدرة على الإنجاز النمائي والدراسي والاجتماعي، ورفع جودة الحياة في سن مبكرة، واكتساب النمو الجسدي السليم، والحد من المضاعفات، وتقليل تكاليف التدخلات على المدى البعيد، ونشر الوعي الصحي داخل الأسرة، والاهتمام بعنصر الغذاء باعتباره أساس النمو الصحيح.

وأشار المتحدث الرسمي بـ"صحة الطائف" سراج الحميدان، إلى أنه تم تجهيز العيادة بما تحتاجه من الأجهزة المساعدة، إضافة إلى وجود المتخصصين في هذا المجال؛ لافتًا إلى أنه بإمكان الجميع الاستفادة من التخصص الجديد من خلال حجز الموعد المناسب.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى الأطفال من المستشفيات المتخصصة، ويعمل فيه نخبة من المتخصصين في مختلف المجالات التي تُعنى بالأطفال والمراهقين.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
12:05 PM

10 فوائد من تدشين عيادة "اضطرابات الأكل" بـ"أطفال الطائف"

تستهدف الأعمار بين 3 إلى 18 عامًا للكشف عن الاضطرابات الغذائية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
332

دشن مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد القحطاني عيادة "اضطرابات الأكل" بمستشفى الأطفال، التي تستهدف من أعمارهم ما بين سن الـ3 إلى 18 عامًا، للكشف عن الاضطرابات الغذائية وتأخر النمو الذي يسبب العطل الوظيفي.

وستسهم العيادة المتخصصة في 10 فوائد إيجابية على الأطفال والمراهقين المستفيدين من الخدمة؛ منها: التعرف على الاضطرابات، والتوجيه نحو الأكل الصحي، وتحسين القدرة على النمو، والقدرة على الإنجاز النمائي والدراسي والاجتماعي، ورفع جودة الحياة في سن مبكرة، واكتساب النمو الجسدي السليم، والحد من المضاعفات، وتقليل تكاليف التدخلات على المدى البعيد، ونشر الوعي الصحي داخل الأسرة، والاهتمام بعنصر الغذاء باعتباره أساس النمو الصحيح.

وأشار المتحدث الرسمي بـ"صحة الطائف" سراج الحميدان، إلى أنه تم تجهيز العيادة بما تحتاجه من الأجهزة المساعدة، إضافة إلى وجود المتخصصين في هذا المجال؛ لافتًا إلى أنه بإمكان الجميع الاستفادة من التخصص الجديد من خلال حجز الموعد المناسب.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى الأطفال من المستشفيات المتخصصة، ويعمل فيه نخبة من المتخصصين في مختلف المجالات التي تُعنى بالأطفال والمراهقين.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,239
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,249
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,692
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,597

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة