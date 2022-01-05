10 فوائد من تدشين عيادة "اضطرابات الأكل" بـ"أطفال الطائف"

تستهدف الأعمار بين 3 إلى 18 عامًا للكشف عن الاضطرابات الغذائية

دشن مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد القحطاني عيادة "اضطرابات الأكل" بمستشفى الأطفال، التي تستهدف من أعمارهم ما بين سن الـ3 إلى 18 عامًا، للكشف عن الاضطرابات الغذائية وتأخر النمو الذي يسبب العطل الوظيفي.

وستسهم العيادة المتخصصة في 10 فوائد إيجابية على الأطفال والمراهقين المستفيدين من الخدمة؛ منها: التعرف على الاضطرابات، والتوجيه نحو الأكل الصحي، وتحسين القدرة على النمو، والقدرة على الإنجاز النمائي والدراسي والاجتماعي، ورفع جودة الحياة في سن مبكرة، واكتساب النمو الجسدي السليم، والحد من المضاعفات، وتقليل تكاليف التدخلات على المدى البعيد، ونشر الوعي الصحي داخل الأسرة، والاهتمام بعنصر الغذاء باعتباره أساس النمو الصحيح.

وأشار المتحدث الرسمي بـ"صحة الطائف" سراج الحميدان، إلى أنه تم تجهيز العيادة بما تحتاجه من الأجهزة المساعدة، إضافة إلى وجود المتخصصين في هذا المجال؛ لافتًا إلى أنه بإمكان الجميع الاستفادة من التخصص الجديد من خلال حجز الموعد المناسب.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى الأطفال من المستشفيات المتخصصة، ويعمل فيه نخبة من المتخصصين في مختلف المجالات التي تُعنى بالأطفال والمراهقين.