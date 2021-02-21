النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجهات الأمنية بمكة تكثف البحث عن "محمد".. وذووه يناشدون المساعدة من المواطنين

خرج من منزله الخميس الماضي ولم يعد

تكثف الجهات الأمنية بمكة المكرمة البحث عن المفقود محمد عبدالعالم قاسم (16 عامًا)، الذي خرج مساء يوم الخميس الماضي من منزله بحي العزيزية ولم يعد حتى اللحظة.

وناشد ذوو المفقود "محمد" قُراء "سبق" المساعدة في البحث عنه بعد أن فُقد عصر الخميس الماضي بعد خروجه من منزل ذويه ولم يعد حتى اللحظة.

وقال ذووه لـ"سبق" إنهم أبلغوا شرطة العزيزية باختفاء ابنهم محمد، وكان يرتدي "تيشرت" رصاصيًّا وأسود، وبنطالاً (جينز)، وحتى الآن لم يعثروا عليه. مناشدًا مَن يعثر عليه إبلاغ أقرب مركز أمني، أو التواصل على رقمَيْ الجوال الآتيَيْن: 0536656696 - 0555515882.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الجهات الأمنية بمكة تكثف البحث عن "محمد".. وذووه يناشدون المساعدة من المواطنين
سبق

تكثف الجهات الأمنية بمكة المكرمة البحث عن المفقود محمد عبدالعالم قاسم (16 عامًا)، الذي خرج مساء يوم الخميس الماضي من منزله بحي العزيزية ولم يعد حتى اللحظة.

وناشد ذوو المفقود "محمد" قُراء "سبق" المساعدة في البحث عنه بعد أن فُقد عصر الخميس الماضي بعد خروجه من منزل ذويه ولم يعد حتى اللحظة.

وقال ذووه لـ"سبق" إنهم أبلغوا شرطة العزيزية باختفاء ابنهم محمد، وكان يرتدي "تيشرت" رصاصيًّا وأسود، وبنطالاً (جينز)، وحتى الآن لم يعثروا عليه. مناشدًا مَن يعثر عليه إبلاغ أقرب مركز أمني، أو التواصل على رقمَيْ الجوال الآتيَيْن: 0536656696 - 0555515882.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
08:55 PM
اخر تعديل
21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
11:07 PM

الجهات الأمنية بمكة تكثف البحث عن "محمد".. وذووه يناشدون المساعدة من المواطنين

خرج من منزله الخميس الماضي ولم يعد

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
8
8,729

تكثف الجهات الأمنية بمكة المكرمة البحث عن المفقود محمد عبدالعالم قاسم (16 عامًا)، الذي خرج مساء يوم الخميس الماضي من منزله بحي العزيزية ولم يعد حتى اللحظة.

وناشد ذوو المفقود "محمد" قُراء "سبق" المساعدة في البحث عنه بعد أن فُقد عصر الخميس الماضي بعد خروجه من منزل ذويه ولم يعد حتى اللحظة.

وقال ذووه لـ"سبق" إنهم أبلغوا شرطة العزيزية باختفاء ابنهم محمد، وكان يرتدي "تيشرت" رصاصيًّا وأسود، وبنطالاً (جينز)، وحتى الآن لم يعثروا عليه. مناشدًا مَن يعثر عليه إبلاغ أقرب مركز أمني، أو التواصل على رقمَيْ الجوال الآتيَيْن: 0536656696 - 0555515882.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,325
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,672
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,095
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,699

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

عبدالغني الشيخ
المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة