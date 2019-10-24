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"المياه": تركيب 1.7 مليون عداد ذكي في مناطق المملكة بنهاية سبتمبر

الشركة تعلن أن المستهدف مليوني عداد بحلول مطلع عام 2020

أعلنت شركة المياه الوطنية أنها نجحت بنهاية شهر سبتمبر من العام الجاري في تركيب أكثر من 1.7 مليون عداد ذكي بمناطق المملكة المختلفة، موضحة أنها تمثل نسبة 87% مِن مليوني عداد ذكي مستهدف تركيبها مطلع عام 2020م.

وقالت الشركة إنها نجحت في إكمال دائرة الربط الإلكتروني لمنظومة العدادات الذكية لنحو 1.1 مليون عداد ذكي في عدد من المناطق بشبكات لاسلكية ثابتة "مجمعات القراءات"، إذ ترسل هذه العدادات القراءات كل 15 ثانية إلى مجمعات البيانات، التي بدورها ترسل القراءات لكل عداد ذكي خاص بكل عقار أربع مرات في اليوم الواحد لنظام الفوترة بشركة المياه الوطنية وربطها آليًا بحسابات العقارات دون تدخل بشري.

وأضافت: الهدف من بناء هذه المنظومة هو تحقيق مفهوم التحوُّل الرقمي في الخدمات، وتعزيز التواصل والإرشاد المستمر للعملاء لما تتمتع به العدادات الذكية من خصائص وميزات تدعم التحكم بالاستهلاك، وذلك من خلال إرسال رسائل تنبه العملاء إلى ارتفاع الاستهلاك، بالإضافة إلى إصدار الفواتير في يوم 28 من كل شهر ميلادي، وميزات أخرى تدعم الكفاءة التشغيلية تتضمن تحديد حالة وصول المياه للعملاء، وغيرها من التنبيهات الاستباقية التي تحقق سرعة الأداء وجودة التشغيل.
وأكدت الشركة استمرارها في تطوير الإجراءات الخاصة بخدمات العملاء وأتمتتها، ورفع مستوى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة لهم.

يأتي ذلك تأكيدًا على جهود الشركة ونجاح استراتيجيتها التطويرية ضمن مبادرات برنامج التحوُّل الوطني ورؤية المملكة 2030 في تطبيق أعلى معايير الجودة، ومدى التزامها بتوفير أحدث الأنظمة التقنية لخدمة عملائها ضمن أهدافها نحو التحوُّل الرقمي لمنظومتها المائية.

المياه الوطنية عداد ذكي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المياه": تركيب 1.7 مليون عداد ذكي في مناطق المملكة بنهاية سبتمبر
سبق

أعلنت شركة المياه الوطنية أنها نجحت بنهاية شهر سبتمبر من العام الجاري في تركيب أكثر من 1.7 مليون عداد ذكي بمناطق المملكة المختلفة، موضحة أنها تمثل نسبة 87% مِن مليوني عداد ذكي مستهدف تركيبها مطلع عام 2020م.

وقالت الشركة إنها نجحت في إكمال دائرة الربط الإلكتروني لمنظومة العدادات الذكية لنحو 1.1 مليون عداد ذكي في عدد من المناطق بشبكات لاسلكية ثابتة "مجمعات القراءات"، إذ ترسل هذه العدادات القراءات كل 15 ثانية إلى مجمعات البيانات، التي بدورها ترسل القراءات لكل عداد ذكي خاص بكل عقار أربع مرات في اليوم الواحد لنظام الفوترة بشركة المياه الوطنية وربطها آليًا بحسابات العقارات دون تدخل بشري.

وأضافت: الهدف من بناء هذه المنظومة هو تحقيق مفهوم التحوُّل الرقمي في الخدمات، وتعزيز التواصل والإرشاد المستمر للعملاء لما تتمتع به العدادات الذكية من خصائص وميزات تدعم التحكم بالاستهلاك، وذلك من خلال إرسال رسائل تنبه العملاء إلى ارتفاع الاستهلاك، بالإضافة إلى إصدار الفواتير في يوم 28 من كل شهر ميلادي، وميزات أخرى تدعم الكفاءة التشغيلية تتضمن تحديد حالة وصول المياه للعملاء، وغيرها من التنبيهات الاستباقية التي تحقق سرعة الأداء وجودة التشغيل.
وأكدت الشركة استمرارها في تطوير الإجراءات الخاصة بخدمات العملاء وأتمتتها، ورفع مستوى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة لهم.

يأتي ذلك تأكيدًا على جهود الشركة ونجاح استراتيجيتها التطويرية ضمن مبادرات برنامج التحوُّل الوطني ورؤية المملكة 2030 في تطبيق أعلى معايير الجودة، ومدى التزامها بتوفير أحدث الأنظمة التقنية لخدمة عملائها ضمن أهدافها نحو التحوُّل الرقمي لمنظومتها المائية.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
02:33 PM

"المياه": تركيب 1.7 مليون عداد ذكي في مناطق المملكة بنهاية سبتمبر

الشركة تعلن أن المستهدف مليوني عداد بحلول مطلع عام 2020

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت شركة المياه الوطنية أنها نجحت بنهاية شهر سبتمبر من العام الجاري في تركيب أكثر من 1.7 مليون عداد ذكي بمناطق المملكة المختلفة، موضحة أنها تمثل نسبة 87% مِن مليوني عداد ذكي مستهدف تركيبها مطلع عام 2020م.

وقالت الشركة إنها نجحت في إكمال دائرة الربط الإلكتروني لمنظومة العدادات الذكية لنحو 1.1 مليون عداد ذكي في عدد من المناطق بشبكات لاسلكية ثابتة "مجمعات القراءات"، إذ ترسل هذه العدادات القراءات كل 15 ثانية إلى مجمعات البيانات، التي بدورها ترسل القراءات لكل عداد ذكي خاص بكل عقار أربع مرات في اليوم الواحد لنظام الفوترة بشركة المياه الوطنية وربطها آليًا بحسابات العقارات دون تدخل بشري.

وأضافت: الهدف من بناء هذه المنظومة هو تحقيق مفهوم التحوُّل الرقمي في الخدمات، وتعزيز التواصل والإرشاد المستمر للعملاء لما تتمتع به العدادات الذكية من خصائص وميزات تدعم التحكم بالاستهلاك، وذلك من خلال إرسال رسائل تنبه العملاء إلى ارتفاع الاستهلاك، بالإضافة إلى إصدار الفواتير في يوم 28 من كل شهر ميلادي، وميزات أخرى تدعم الكفاءة التشغيلية تتضمن تحديد حالة وصول المياه للعملاء، وغيرها من التنبيهات الاستباقية التي تحقق سرعة الأداء وجودة التشغيل.
وأكدت الشركة استمرارها في تطوير الإجراءات الخاصة بخدمات العملاء وأتمتتها، ورفع مستوى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة لهم.

يأتي ذلك تأكيدًا على جهود الشركة ونجاح استراتيجيتها التطويرية ضمن مبادرات برنامج التحوُّل الوطني ورؤية المملكة 2030 في تطبيق أعلى معايير الجودة، ومدى التزامها بتوفير أحدث الأنظمة التقنية لخدمة عملائها ضمن أهدافها نحو التحوُّل الرقمي لمنظومتها المائية.

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