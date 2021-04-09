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"التحالف": اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه جازان

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم تدمير صاروخ باليستي، أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه جازان.

وأكدت قوات التحالف أن محاولات استهداف المدنيين من قِبل ميليشيا الحوثي تُعد جرائم حرب، مشيرة إلى اتخاذها الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخ باليستي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف": اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه جازان
سبق

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم تدمير صاروخ باليستي، أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه جازان.

وأكدت قوات التحالف أن محاولات استهداف المدنيين من قِبل ميليشيا الحوثي تُعد جرائم حرب، مشيرة إلى اتخاذها الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني.

09 إبريل 2021 - 27 شعبان 1442
11:09 PM
اخر تعديل
10 إبريل 2021 - 28 شعبان 1442
12:19 AM

"التحالف": اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه جازان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم تدمير صاروخ باليستي، أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه جازان.

وأكدت قوات التحالف أن محاولات استهداف المدنيين من قِبل ميليشيا الحوثي تُعد جرائم حرب، مشيرة إلى اتخاذها الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني.

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