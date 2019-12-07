فريق جدة إيغلز يفوز بأول بطولة لدوري كرة القدم النسائي بالمملكة

شارك بها 6 فرق.. وتغلب في النهائي على مراس بهدفين لواحد

توج فريق جدة إيغلز ببطولة دوري جدة النسائي لكرة القدم 2019 /2020، بعد تغلبه على فريق مراس بنتيجة ٢-١ ضمن الجولة الختامية، والتي تعتبر أول بطولة دوري نسائي رسمي في كرة القدم تحت مظلة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع على مستوى المملكة بمشاركة ست فرق وطاقم تحكيمي نسائي بقيادة المحكّمة شام الغامدي.

وتم تكريم عدد من اللاعبات المتميزات، حيث فازت حصة السديري من فريق جدة إيغلز بكأس أفضل حارس، وفازت بيان صدقة من فريق جدة إيغلز بجائزة أفضل لاعبة، وبكأس أفضل هدافة فازت رغد مخيزن من فريق مراس، كما فاز بكأس أفضل روح رياضية فريق ذا ستورم.