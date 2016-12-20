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برنامج تنفيذي مشترك لتعليم طلاب محو الأمية وذوي الإعاقة باليمن

وقعه مركز الملك سلمان للإغاثة

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، برنامجًا مشتركًا لتنفيذ مشروع الاستجابة لاحتياجات تنمية القدرات المحلية لتعليم طلاب محو الأمية وذوي الإعاقة، وذلك ضمن الدعم الذي تقدمه المملكة لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2021م، حيث وقع البرنامج مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز.
ويهدف المشروع إلى المساهمة في معالجة التحديات الرئيسية التي تواجه المؤسسات التعليمية في مجال رعاية الأطفال ذوي الإعاقة ومحو الأمية لدى الطلاب التي تحد من اندماجهم في المجتمع اليمني، كما يهدف إلى دعم وتوفير التجهيزات اللازمة في 19 مركزًا لتأهيل ورعاية ذوي الإعاقة و10 مدارس لمحو الأمية في 3 محافظات يمنية.
وسيتم في البرنامج بناء القدرات الفردية للأطفال ذوي الإعاقة من خلال تقديم 20.650 ساعة تدريبية على شكل جلسات تعليمية فردية وجماعية على يد متخصصين في مجال النطق والتخاطب بلغة الإشارة ولغة برايل والمهارات الأكاديمية الأساسية لصعوبات التعلم كالقراءة والكتابة والرياضيات.
ويستفيد من المشروع أكثر من 5,775 فردًا بصورة مباشرة من الفئات الأشد حاجة وهم النازحون والأيتام وذوو الدخل المحدود، كما سيشرك أولياء أمور الطلبة من خلال تفعيل مجالسهم مع المعلمين لمتابعة المستويات التعليمية للطلاب.
ويأتي هذا التوقيع في إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة لدعم العملية التعليمية للشعب اليمني الشقيق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برنامج تنفيذي مشترك لتعليم طلاب محو الأمية وذوي الإعاقة باليمن
سبق

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، برنامجًا مشتركًا لتنفيذ مشروع الاستجابة لاحتياجات تنمية القدرات المحلية لتعليم طلاب محو الأمية وذوي الإعاقة، وذلك ضمن الدعم الذي تقدمه المملكة لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2021م، حيث وقع البرنامج مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز.
ويهدف المشروع إلى المساهمة في معالجة التحديات الرئيسية التي تواجه المؤسسات التعليمية في مجال رعاية الأطفال ذوي الإعاقة ومحو الأمية لدى الطلاب التي تحد من اندماجهم في المجتمع اليمني، كما يهدف إلى دعم وتوفير التجهيزات اللازمة في 19 مركزًا لتأهيل ورعاية ذوي الإعاقة و10 مدارس لمحو الأمية في 3 محافظات يمنية.
وسيتم في البرنامج بناء القدرات الفردية للأطفال ذوي الإعاقة من خلال تقديم 20.650 ساعة تدريبية على شكل جلسات تعليمية فردية وجماعية على يد متخصصين في مجال النطق والتخاطب بلغة الإشارة ولغة برايل والمهارات الأكاديمية الأساسية لصعوبات التعلم كالقراءة والكتابة والرياضيات.
ويستفيد من المشروع أكثر من 5,775 فردًا بصورة مباشرة من الفئات الأشد حاجة وهم النازحون والأيتام وذوو الدخل المحدود، كما سيشرك أولياء أمور الطلبة من خلال تفعيل مجالسهم مع المعلمين لمتابعة المستويات التعليمية للطلاب.
ويأتي هذا التوقيع في إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة لدعم العملية التعليمية للشعب اليمني الشقيق.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
04:41 PM

برنامج تنفيذي مشترك لتعليم طلاب محو الأمية وذوي الإعاقة باليمن

وقعه مركز الملك سلمان للإغاثة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، برنامجًا مشتركًا لتنفيذ مشروع الاستجابة لاحتياجات تنمية القدرات المحلية لتعليم طلاب محو الأمية وذوي الإعاقة، وذلك ضمن الدعم الذي تقدمه المملكة لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2021م، حيث وقع البرنامج مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز.
ويهدف المشروع إلى المساهمة في معالجة التحديات الرئيسية التي تواجه المؤسسات التعليمية في مجال رعاية الأطفال ذوي الإعاقة ومحو الأمية لدى الطلاب التي تحد من اندماجهم في المجتمع اليمني، كما يهدف إلى دعم وتوفير التجهيزات اللازمة في 19 مركزًا لتأهيل ورعاية ذوي الإعاقة و10 مدارس لمحو الأمية في 3 محافظات يمنية.
وسيتم في البرنامج بناء القدرات الفردية للأطفال ذوي الإعاقة من خلال تقديم 20.650 ساعة تدريبية على شكل جلسات تعليمية فردية وجماعية على يد متخصصين في مجال النطق والتخاطب بلغة الإشارة ولغة برايل والمهارات الأكاديمية الأساسية لصعوبات التعلم كالقراءة والكتابة والرياضيات.
ويستفيد من المشروع أكثر من 5,775 فردًا بصورة مباشرة من الفئات الأشد حاجة وهم النازحون والأيتام وذوو الدخل المحدود، كما سيشرك أولياء أمور الطلبة من خلال تفعيل مجالسهم مع المعلمين لمتابعة المستويات التعليمية للطلاب.
ويأتي هذا التوقيع في إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة لدعم العملية التعليمية للشعب اليمني الشقيق.

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