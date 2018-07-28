النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

زلزالان يضربان شرق مصر صباح وعصر اليوم

كلاهما بقوة 3.5 درجة

ضرب زلزالان شمال منطقة البحر الأحمر شرق مصر، اليوم (الثلاثاء)، دون وقوع أضرار بشرية.

وأوضح المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هزة أرضية وقعت في تمام الساعة 4.39 من عصر اليوم، بالتوقيت المحلي، بقوة 3.52 درجة على مقياس ريختر، على خط العرض 27.64 شمالاً، وخط الطول 34.26 شرقًا، والعمق 19.1 كيلومتر ، على بعد 26 كيلومترًا جنوب مدينة شرم الشيخ.

وبيّن المعهد أن زلزالاً آخر وقع صباح اليوم، وسجل في تمام الساعة 10.24 صباحًا، بالتوقيت المحلي، بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، في منطقة خليج السويس.

الرئيسية/ محطات

اعلان
زلزالان يضربان شرق مصر صباح وعصر اليوم
سبق

ضرب زلزالان شمال منطقة البحر الأحمر شرق مصر، اليوم (الثلاثاء)، دون وقوع أضرار بشرية.

وأوضح المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هزة أرضية وقعت في تمام الساعة 4.39 من عصر اليوم، بالتوقيت المحلي، بقوة 3.52 درجة على مقياس ريختر، على خط العرض 27.64 شمالاً، وخط الطول 34.26 شرقًا، والعمق 19.1 كيلومتر ، على بعد 26 كيلومترًا جنوب مدينة شرم الشيخ.

وبيّن المعهد أن زلزالاً آخر وقع صباح اليوم، وسجل في تمام الساعة 10.24 صباحًا، بالتوقيت المحلي، بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، في منطقة خليج السويس.

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
09:10 PM

زلزالان يضربان شرق مصر صباح وعصر اليوم

كلاهما بقوة 3.5 درجة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,312

ضرب زلزالان شمال منطقة البحر الأحمر شرق مصر، اليوم (الثلاثاء)، دون وقوع أضرار بشرية.

وأوضح المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هزة أرضية وقعت في تمام الساعة 4.39 من عصر اليوم، بالتوقيت المحلي، بقوة 3.52 درجة على مقياس ريختر، على خط العرض 27.64 شمالاً، وخط الطول 34.26 شرقًا، والعمق 19.1 كيلومتر ، على بعد 26 كيلومترًا جنوب مدينة شرم الشيخ.

وبيّن المعهد أن زلزالاً آخر وقع صباح اليوم، وسجل في تمام الساعة 10.24 صباحًا، بالتوقيت المحلي، بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، في منطقة خليج السويس.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,186
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,175
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,506
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,015

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة