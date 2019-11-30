مدير "تعليم نجران": الحب والولاء والوفاء لك يا سلمان

قال إنها بيعة محبة ووفاء بين أب حان وشعب وفي

رفع المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، التهاني والتبريكات باسمه ونيابة عن كل منسوبي ومنسوبات التعليم بمنطقة نجران لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه -رعاه الله- مقاليد الحكم.

وقال الدكتور العتيبي: "تحل علينا الذكرى الخامسة لتولي سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مقاليد الحكم وهي مناسبة غالية وعزيزة على نفوسنا جميعًا ونحمد الله تعالى أن قيض لنا في هذه البلاد المباركة قيادة رشيدة تحمل على عاتقها هم الوطن والمواطن".

وأشار إلى أن هذه المناسبة تأتي "ونحن ننعم في بلادنا بالأمن والأمان والتقدم والازدهار بفضل الله عز وجل أولاً، ثم بفضل التلاحم والترابط بين الشعب السعودي الوفي الأصيل والقيادة الرشيدة وأننا نحمد الله تعالى أن سخر لنا حكومة رشيدة تحكم بكتاب الله وسنة نبيه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام".

وأردف: "نحمد الله تعالى أن قيض لنا في هذه البلاد المباركة قيادة رشيدة تحمل على عاتقها هم الوطن والمواطن وحماية الأرض والعرض والذود عن حمى الدين، فهذه البيعة المباركة هي بيعة محبة بين الأب الحاني والقائد الباني خادم الحرمين الشريفين وشعبه الوفي وهي مضرب مثل لكل العالم تثبت مدى المحبة والوفاء بين الحاكم وشعبه".

ودعا "العتيبي" الله أن يعيد هذه الذكرى أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، وأن يحفظ ولاة أمرنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان وينصر أبطالنا المرابطين على ثرى حدودنا الطاهرة.