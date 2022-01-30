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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 12259 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعاً 79.93 نقطة, ليقفل عند مستوى 12259.25 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 197 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 340 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 140 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 52 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: صادرات، وعسير، ومجموعة فتيحي، وساسكو، والإعادة السعودية الأكثر ارتفاعاً.
أما أسهم شركات: مشاركة ريت، وهرفي للأغذية، وسابك للمغذيات الزراعية، وعذيب للاتصالات، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.83% و3.05%.
فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، وكيان السعودية, وساسكو، ودار الأركان، ومتطورة الأكثر نشاطًا بالكمية.
كما كانت أسهم شركات: الإنماء، وسابك للمغذيات الزراعية، والراجحي، وساسكو، ومتطورة الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 166.90 نقطة, ليقفل عند مستوى 25492.64 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 57 مليون ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 910 آلاف سهم, تقاسمتها 2790 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 12259 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعاً 79.93 نقطة, ليقفل عند مستوى 12259.25 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 197 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 340 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 140 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 52 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: صادرات، وعسير، ومجموعة فتيحي، وساسكو، والإعادة السعودية الأكثر ارتفاعاً.
أما أسهم شركات: مشاركة ريت، وهرفي للأغذية، وسابك للمغذيات الزراعية، وعذيب للاتصالات، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.83% و3.05%.
فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، وكيان السعودية, وساسكو، ودار الأركان، ومتطورة الأكثر نشاطًا بالكمية.
كما كانت أسهم شركات: الإنماء، وسابك للمغذيات الزراعية، والراجحي، وساسكو، ومتطورة الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 166.90 نقطة, ليقفل عند مستوى 25492.64 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 57 مليون ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 910 آلاف سهم, تقاسمتها 2790 صفقة.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
04:19 PM

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 12259 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعاً 79.93 نقطة, ليقفل عند مستوى 12259.25 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 197 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 340 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 140 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 52 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: صادرات، وعسير، ومجموعة فتيحي، وساسكو، والإعادة السعودية الأكثر ارتفاعاً.
أما أسهم شركات: مشاركة ريت، وهرفي للأغذية، وسابك للمغذيات الزراعية، وعذيب للاتصالات، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.83% و3.05%.
فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، وكيان السعودية, وساسكو، ودار الأركان، ومتطورة الأكثر نشاطًا بالكمية.
كما كانت أسهم شركات: الإنماء، وسابك للمغذيات الزراعية، والراجحي، وساسكو، ومتطورة الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 166.90 نقطة, ليقفل عند مستوى 25492.64 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 57 مليون ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 910 آلاف سهم, تقاسمتها 2790 صفقة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,047
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,800
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,951
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,792

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