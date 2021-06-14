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"الصحة": تسجيل 1109 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1148 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 1109 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1148 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 14 يونيو 2021، تسجيل 1109 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 466906 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1148 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 449241 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 18 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7590 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10075 والحالات الحرجة 1596 حالة.

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"الصحة": تسجيل 1109 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1148 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 14 يونيو 2021، تسجيل 1109 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 466906 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1148 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 449241 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 18 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7590 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10075 والحالات الحرجة 1596 حالة.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
03:39 PM

"الصحة": تسجيل 1109 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1148 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
7
7,066

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 14 يونيو 2021، تسجيل 1109 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 466906 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1148 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 449241 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 18 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7590 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10075 والحالات الحرجة 1596 حالة.

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