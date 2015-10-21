قطر وألمانيا والدنمارك تأهلت ..31 مارس سحب قرعة مونديال قطر 2022

أعلن مجلس FIFA ، اليوم الأربعاء، أن قرعة نهائيات كأس العالم قطر 2022 ستسحب يوم 31 مارس 2022 بالعاصمة القطرية الدوحة.

ومن المنتظر أن تُقام بطولة كأس العالم في قطر في الفترة ما بين 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، علمًا بأن منتخبات قطر وألمانيا والدنمارك هي من تأهلت بشكل رسمي حتى الآن إلى البطولة.