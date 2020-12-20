النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
قابلاً للتمديد أسبوعًا آخر

مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: المملكة تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية مؤقتًا لمدة أسبوع

شاهد.. "عبدالرحمن بن مساعد" يتلقى لقاح "كورونا" ويوكد: دولتنا بذلت وضحت ولن تخاطر وتجلب لقاحًا غير آمن

أكد الأمير عبدالرحمن بن مساعد ‪أن تعامل المملكة في مواجهة جائحة كورونا مشرف عالميًا بكل المقاييس وتجربة تدرس حتى في دول متقدمة، معتبرًا أن الجيش الأبيض من منسوبي وزارة الصحة مجاهدون وعلى رباط ضحوا بأرواحهم من أجل صحة المجتمع.

جاء ذلك في حديث لقناة العربية بعد تلقيه الجرعة الأولى من لقاح #فايزر، كاشفًا في هذا السياق سبب إعطائه اللقاح ضمن المرحلة الأولى من التطعيم، حيث قال: "غردت عبر حسابي في تويتر بأنني سأكون من أوائل من يتلقى اللقاح، وقد بادرت بالتقديم أول ما أعلن عن بدء التسجيل في تطبيق "صحتي"، مضيفًا أنه يعاني "بسبب السمنة وارتفاع ضغط الدم، فتم تصنيفي من الفئة الأولى ومبادرتي قد تساعد في تشجيع ودعم بعض المترددين في أخذ اللقاح".

ولفت "ابن مساعد" إلى "الجهود الكبيرة والجليلة التي قدمتها الدولة -حفظها الله- في مكافحة تلك الجائحة من بدايتها منذ 9 أشهر وإلى يومنا هذا، قد أثبت بالحجة والبرهان أن هذه الدولة تعلم ماذا تفعل والإنسان بالنسبة لها هو رقم واحد".

وأكد أن بالتجربة السعودية في مواجهة كورونا تدرّس ويستفاد منها حتى في دول متقدمة، والكثير منها لم يقدم ربع ما عملته المملكة.

ودعا الجميع إلى المبادرة بأخذ اللقاح وتجاهل الإشاعات وعدم الالتفات لها، مشددًا على أنه لا يمكن لدولة قدمت كل هذه الجهود، وجعلت الإنسان أولاً وضحت باقتصادها، حتى نصل إلى مرحلة الخروج من تلك الجائحة، تخاطر وتجلب لقاحًا مشكوكًا فيه أو غير آمن!! داعيًا للتوكل على الله "قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ"، واصفًا التعامل في مركز اللقاحات بالراقي والعظيم والمشرف والمهني.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. "عبدالرحمن بن مساعد" يتلقى لقاح "كورونا" ويوكد: دولتنا بذلت وضحت ولن تخاطر وتجلب لقاحًا غير آمن
سبق

أكد الأمير عبدالرحمن بن مساعد ‪أن تعامل المملكة في مواجهة جائحة كورونا مشرف عالميًا بكل المقاييس وتجربة تدرس حتى في دول متقدمة، معتبرًا أن الجيش الأبيض من منسوبي وزارة الصحة مجاهدون وعلى رباط ضحوا بأرواحهم من أجل صحة المجتمع.

جاء ذلك في حديث لقناة العربية بعد تلقيه الجرعة الأولى من لقاح #فايزر، كاشفًا في هذا السياق سبب إعطائه اللقاح ضمن المرحلة الأولى من التطعيم، حيث قال: "غردت عبر حسابي في تويتر بأنني سأكون من أوائل من يتلقى اللقاح، وقد بادرت بالتقديم أول ما أعلن عن بدء التسجيل في تطبيق "صحتي"، مضيفًا أنه يعاني "بسبب السمنة وارتفاع ضغط الدم، فتم تصنيفي من الفئة الأولى ومبادرتي قد تساعد في تشجيع ودعم بعض المترددين في أخذ اللقاح".

ولفت "ابن مساعد" إلى "الجهود الكبيرة والجليلة التي قدمتها الدولة -حفظها الله- في مكافحة تلك الجائحة من بدايتها منذ 9 أشهر وإلى يومنا هذا، قد أثبت بالحجة والبرهان أن هذه الدولة تعلم ماذا تفعل والإنسان بالنسبة لها هو رقم واحد".

وأكد أن بالتجربة السعودية في مواجهة كورونا تدرّس ويستفاد منها حتى في دول متقدمة، والكثير منها لم يقدم ربع ما عملته المملكة.

ودعا الجميع إلى المبادرة بأخذ اللقاح وتجاهل الإشاعات وعدم الالتفات لها، مشددًا على أنه لا يمكن لدولة قدمت كل هذه الجهود، وجعلت الإنسان أولاً وضحت باقتصادها، حتى نصل إلى مرحلة الخروج من تلك الجائحة، تخاطر وتجلب لقاحًا مشكوكًا فيه أو غير آمن!! داعيًا للتوكل على الله "قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ"، واصفًا التعامل في مركز اللقاحات بالراقي والعظيم والمشرف والمهني.

20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442
10:38 PM

شاهد.. "عبدالرحمن بن مساعد" يتلقى لقاح "كورونا" ويوكد: دولتنا بذلت وضحت ولن تخاطر وتجلب لقاحًا غير آمن

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
11
6,941

أكد الأمير عبدالرحمن بن مساعد ‪أن تعامل المملكة في مواجهة جائحة كورونا مشرف عالميًا بكل المقاييس وتجربة تدرس حتى في دول متقدمة، معتبرًا أن الجيش الأبيض من منسوبي وزارة الصحة مجاهدون وعلى رباط ضحوا بأرواحهم من أجل صحة المجتمع.

جاء ذلك في حديث لقناة العربية بعد تلقيه الجرعة الأولى من لقاح #فايزر، كاشفًا في هذا السياق سبب إعطائه اللقاح ضمن المرحلة الأولى من التطعيم، حيث قال: "غردت عبر حسابي في تويتر بأنني سأكون من أوائل من يتلقى اللقاح، وقد بادرت بالتقديم أول ما أعلن عن بدء التسجيل في تطبيق "صحتي"، مضيفًا أنه يعاني "بسبب السمنة وارتفاع ضغط الدم، فتم تصنيفي من الفئة الأولى ومبادرتي قد تساعد في تشجيع ودعم بعض المترددين في أخذ اللقاح".

ولفت "ابن مساعد" إلى "الجهود الكبيرة والجليلة التي قدمتها الدولة -حفظها الله- في مكافحة تلك الجائحة من بدايتها منذ 9 أشهر وإلى يومنا هذا، قد أثبت بالحجة والبرهان أن هذه الدولة تعلم ماذا تفعل والإنسان بالنسبة لها هو رقم واحد".

وأكد أن بالتجربة السعودية في مواجهة كورونا تدرّس ويستفاد منها حتى في دول متقدمة، والكثير منها لم يقدم ربع ما عملته المملكة.

ودعا الجميع إلى المبادرة بأخذ اللقاح وتجاهل الإشاعات وعدم الالتفات لها، مشددًا على أنه لا يمكن لدولة قدمت كل هذه الجهود، وجعلت الإنسان أولاً وضحت باقتصادها، حتى نصل إلى مرحلة الخروج من تلك الجائحة، تخاطر وتجلب لقاحًا مشكوكًا فيه أو غير آمن!! داعيًا للتوكل على الله "قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ"، واصفًا التعامل في مركز اللقاحات بالراقي والعظيم والمشرف والمهني.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,722
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,643
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,742
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,183

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة