نائب محافظ "منشآت": ملتقى "بيبان" الرياض يشجع ثقافة العمل الحر والابتكار

ينطلق غداً.. ويهدف إلى تعزيز دور رواد الأعمال وتحفيز البيئة الريادية بالمملكة

أوضح نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" لريادة الأعمال عصام الذكير، أن ملتقى بيبان الرياض الذي ينطلق غداً الأربعاء ولمدة 4 أيام، يشجع ثقافة العمل الحر والابتكار عبر باب ريادة الأعمال، الذي يعزز دور رواد الأعمال في المملكة ويحفز البيئة الريادية، والتعريف بالمبادرات المقدمة من "منشآت" لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار والمبتكرين.

وفي التفاصيل، أوضح "الذكير" في تصريح لـ"سبق" أن باب ريادة الأعمال سيشهد مشاركة الجامعات السعودية بالإضافة للحاضنات ومسرعات الأعمال، ومنها جامعة الملك سعود وجامعة الإمام محمد بن سعود وجامعة الأميرة نورة بن عبدالرحمن وجامعة دار العلوم وجامعة اليمامة، إضافة إلى وجود خمس حاضنات أعمال.

ولفت نائب محافظ منشآت إلى أن باب ريادة الأعمال سيفعّل ثقافة نشر ريادة الأعمال واستقطاب مشاركين في المبادرات الريادية وتحفيز رواد الأعمال من خلال التبادل المعرفي بين رواد ورائدات الأعمال.

وقال الذكير إن الباب سيوفر عدداً من ورش العمل والخدمات الإرشادية وإبراز مشاريع التخرج الريادية؛ إضافة إلى فتح باب المُنافسة أمام رواد ورائدات الأعمال من خلال إقامة تحدي الرياض والذي يهدف إلى تفعيل الأدوار الابتكارية في ريادة الأعمال.

وأردف: إن الملتقى سيشهد مشاركة أكثر من 80 منشأة ناشئة وسيتم اختيار أفضل المشاريع لنمنحها دور مساحات عمل بهدف تقديم خدماتها للشركات، بالإضافة إلى تخصيص العديد من الفقرات المتعلقة بالاستثمار مع مستمرين في ريادة الأعمال ليعرض أصحاب المشاريع الناشئة طلب المشاركة منهم والاستثمار في مشاريعهم.

يذكر أن التسجيل في الملتقى متاح للجميع مجاناً عبر الرابط: biban.monshaat.gov.sa، والذي يشهد انضمام باب الابتكار الهادف إلى تبني حلول ابتكارية وضخ المزيد من المشاريع الابتكارية داخل الاقتصاد الوطني، وباب العقار والبناء والذي يهدف إلى تقديم فرص استثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتوعية بتنظيم النشاط العقاري غير الحكومي ومتطلبات التطوير، كما سيتم عقد مؤتمر بيبان في 30 يناير 2020م تحت عنوان "بناء ريادة الاقتصاد الجديدة في المملكة"، ويناقش خلاله الخبراء العالميين والمحليين وصناع القرار الإقليميين عدة مواضيع تهم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

