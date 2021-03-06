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"الصحة": تسجيل 382 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 378 خلال الـ24 ساعة الماضية

متظاهرو ميانمار يلجأون لحيلة لعرقلة مطاردة العسكر لهم.. ماذا فعلوا؟

وظّفوا معتقدًا شعبيًّا يؤمن به الجنود

لجأ المحتجون في ميانمار إلى ربط ملابس النساء مع بعضها وتعليقها في الشوارع؛ لإبطاء عمل الشرطة والجنود، لأن المشي تحتها يعتبر تقليديًّا حظًّا سيئًا للرجال؛ بحسب ما أوردته "رويترز" اليوم (السبت).


وبيّن أحد المتظاهرين يبلغ من العمر 20 عامًا، ورفض الكشف عن اسمه خوفًا من الاعتقال، أن السبب وراء تعليق الملابس في الشوارع، هو اعتقاد تقليدي لدى السكان بأن مرور أحد تحته يفقده حظه.
وأضاف أن جيل الشباب لم يعد يؤمن بهذا الأمر، لكن الجنود ما زالوا يؤمنون به، وهذا نقطة ضعفهم؛ لذلك قد نربح المزيد من الوقت للركض إذا جاءوا نحونا في حالة الطوارئ.


وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، الشرطة وهي تُنزل خطوط الملابس قبل عبورها تحت الملابس، التي تستخدم لتغطية أعضاء المرأة، وقد تؤدي حسب معتقداتهم إلى "إخصاء الرجال".

الرئيسية/ أخبار العالم

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متظاهرو ميانمار يلجأون لحيلة لعرقلة مطاردة العسكر لهم.. ماذا فعلوا؟
سبق

لجأ المحتجون في ميانمار إلى ربط ملابس النساء مع بعضها وتعليقها في الشوارع؛ لإبطاء عمل الشرطة والجنود، لأن المشي تحتها يعتبر تقليديًّا حظًّا سيئًا للرجال؛ بحسب ما أوردته "رويترز" اليوم (السبت).


وبيّن أحد المتظاهرين يبلغ من العمر 20 عامًا، ورفض الكشف عن اسمه خوفًا من الاعتقال، أن السبب وراء تعليق الملابس في الشوارع، هو اعتقاد تقليدي لدى السكان بأن مرور أحد تحته يفقده حظه.
وأضاف أن جيل الشباب لم يعد يؤمن بهذا الأمر، لكن الجنود ما زالوا يؤمنون به، وهذا نقطة ضعفهم؛ لذلك قد نربح المزيد من الوقت للركض إذا جاءوا نحونا في حالة الطوارئ.


وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، الشرطة وهي تُنزل خطوط الملابس قبل عبورها تحت الملابس، التي تستخدم لتغطية أعضاء المرأة، وقد تؤدي حسب معتقداتهم إلى "إخصاء الرجال".

06 مارس 2021 - 22 رجب 1442
05:29 PM

متظاهرو ميانمار يلجأون لحيلة لعرقلة مطاردة العسكر لهم.. ماذا فعلوا؟

وظّفوا معتقدًا شعبيًّا يؤمن به الجنود

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لجأ المحتجون في ميانمار إلى ربط ملابس النساء مع بعضها وتعليقها في الشوارع؛ لإبطاء عمل الشرطة والجنود، لأن المشي تحتها يعتبر تقليديًّا حظًّا سيئًا للرجال؛ بحسب ما أوردته "رويترز" اليوم (السبت).


وبيّن أحد المتظاهرين يبلغ من العمر 20 عامًا، ورفض الكشف عن اسمه خوفًا من الاعتقال، أن السبب وراء تعليق الملابس في الشوارع، هو اعتقاد تقليدي لدى السكان بأن مرور أحد تحته يفقده حظه.
وأضاف أن جيل الشباب لم يعد يؤمن بهذا الأمر، لكن الجنود ما زالوا يؤمنون به، وهذا نقطة ضعفهم؛ لذلك قد نربح المزيد من الوقت للركض إذا جاءوا نحونا في حالة الطوارئ.


وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، الشرطة وهي تُنزل خطوط الملابس قبل عبورها تحت الملابس، التي تستخدم لتغطية أعضاء المرأة، وقد تؤدي حسب معتقداتهم إلى "إخصاء الرجال".

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