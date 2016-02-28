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الدوحة تدين هجوم الحوثي على الرياض وتؤكد: عمل إجرامي وتخريبي

عدّته عملاً خطيرًا ضد المدنيين الأمر الذي ينافي كل الأعراف والقوانين

أدانت دولة قطر بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الذي استهدف العاصمة الرياض، وعدّته "عملاً خطيراً ضد المدنيين، الأمر الذي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية".

وجدّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها اليوم موقف قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب.

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الدوحة تدين هجوم الحوثي على الرياض وتؤكد: عمل إجرامي وتخريبي
سبق

أدانت دولة قطر بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الذي استهدف العاصمة الرياض، وعدّته "عملاً خطيراً ضد المدنيين، الأمر الذي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية".

وجدّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها اليوم موقف قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
06:46 PM

الدوحة تدين هجوم الحوثي على الرياض وتؤكد: عمل إجرامي وتخريبي

عدّته عملاً خطيرًا ضد المدنيين الأمر الذي ينافي كل الأعراف والقوانين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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2,184

أدانت دولة قطر بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الذي استهدف العاصمة الرياض، وعدّته "عملاً خطيراً ضد المدنيين، الأمر الذي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية".

وجدّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها اليوم موقف قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب.

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