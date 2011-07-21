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مسالخ الطائف تستقبل 11 ألف رأس من الأضاحي في أول أيام العيد

فرق الأمانة باشرت تنظيم الدخول والخروج وترتيب تدفق الأهالي والزوار

بلغت أضاحي الطائف التي تم ذبحها في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك أكثر من 11 ألف رأس، استقبلتها مسالخ الأمانة "مسلخ الأمانة النموذجي - ومسلخ سوق الأنعام".

وواجهت فرق الأمن والسلامة بأمانة الطائف عملية تنظيم حركة الدخول للمسالخ والخروج، وترتيب تدفق الأهالي والمرتادين لسوق الماشية والمسالخ بالتنسيق مع الجهات الأمنية وفق آلية تضمن التباعد الجسدي بالصالات الخارجية والداخلية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأوضحت الأمانة في بيانٍ لها ورد لـ"سبق" أن خطة عمل المسالخ المدعومة جرى تنفيذها، حيث اهتمت بتوفير كافة سبل الراحة للأهالي بزيادة كراسي الانتظار والمظلات، مع الالتزام بالإجراءات والتدابيرالوقائية وسلاسة آليات الاستلام والذبح والتسليم وتوقير الأعداد اللازمة من الأطباء البيطريين والجزارين والعمالة المدربة وعمالة النظافة، مع تعزيز منشآت المسالخ بفرق عمل إضافية لضمان انسيابية الأداء دون ازدحام، وتنوعت المذبوحات ما بين الأغنام المحلية والمستوردة والأبقاروالإبل.

وعملت إدارة المسالخ على رفع تقارير لأمين الطائف الدكتور أحمد القثامي عن الأعمال الجارية وما تحقق من مستهدفات خطة العمل الموسمي للمسالخ البلدية.

وضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا تم تنفيذ أعمال التعقيم والرش الدوري للحظائر ومواقع الانتظار.

وأشارت الأمانة إلى أن توفيرها لخدمة الذبح المؤقت للمطابخ والمسالخ الأهلية ساهم في الحد من الازدحام في المسالخ الرئيسية، كما تابعت فرق الإدارة العامة لصحة البيئة المرافق التي قدمت على التراخيص المؤقتة للتأكد من تطبيقها للاشتراطات البلدية المطلوبة وضبط التجاوزات.

أمانة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مسالخ الطائف تستقبل 11 ألف رأس من الأضاحي في أول أيام العيد
سبق

بلغت أضاحي الطائف التي تم ذبحها في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك أكثر من 11 ألف رأس، استقبلتها مسالخ الأمانة "مسلخ الأمانة النموذجي - ومسلخ سوق الأنعام".

وواجهت فرق الأمن والسلامة بأمانة الطائف عملية تنظيم حركة الدخول للمسالخ والخروج، وترتيب تدفق الأهالي والمرتادين لسوق الماشية والمسالخ بالتنسيق مع الجهات الأمنية وفق آلية تضمن التباعد الجسدي بالصالات الخارجية والداخلية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأوضحت الأمانة في بيانٍ لها ورد لـ"سبق" أن خطة عمل المسالخ المدعومة جرى تنفيذها، حيث اهتمت بتوفير كافة سبل الراحة للأهالي بزيادة كراسي الانتظار والمظلات، مع الالتزام بالإجراءات والتدابيرالوقائية وسلاسة آليات الاستلام والذبح والتسليم وتوقير الأعداد اللازمة من الأطباء البيطريين والجزارين والعمالة المدربة وعمالة النظافة، مع تعزيز منشآت المسالخ بفرق عمل إضافية لضمان انسيابية الأداء دون ازدحام، وتنوعت المذبوحات ما بين الأغنام المحلية والمستوردة والأبقاروالإبل.

وعملت إدارة المسالخ على رفع تقارير لأمين الطائف الدكتور أحمد القثامي عن الأعمال الجارية وما تحقق من مستهدفات خطة العمل الموسمي للمسالخ البلدية.

وضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا تم تنفيذ أعمال التعقيم والرش الدوري للحظائر ومواقع الانتظار.

وأشارت الأمانة إلى أن توفيرها لخدمة الذبح المؤقت للمطابخ والمسالخ الأهلية ساهم في الحد من الازدحام في المسالخ الرئيسية، كما تابعت فرق الإدارة العامة لصحة البيئة المرافق التي قدمت على التراخيص المؤقتة للتأكد من تطبيقها للاشتراطات البلدية المطلوبة وضبط التجاوزات.

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
11:01 PM

مسالخ الطائف تستقبل 11 ألف رأس من الأضاحي في أول أيام العيد

فرق الأمانة باشرت تنظيم الدخول والخروج وترتيب تدفق الأهالي والزوار

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فهد العتيبي - الطائف
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بلغت أضاحي الطائف التي تم ذبحها في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك أكثر من 11 ألف رأس، استقبلتها مسالخ الأمانة "مسلخ الأمانة النموذجي - ومسلخ سوق الأنعام".

وواجهت فرق الأمن والسلامة بأمانة الطائف عملية تنظيم حركة الدخول للمسالخ والخروج، وترتيب تدفق الأهالي والمرتادين لسوق الماشية والمسالخ بالتنسيق مع الجهات الأمنية وفق آلية تضمن التباعد الجسدي بالصالات الخارجية والداخلية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأوضحت الأمانة في بيانٍ لها ورد لـ"سبق" أن خطة عمل المسالخ المدعومة جرى تنفيذها، حيث اهتمت بتوفير كافة سبل الراحة للأهالي بزيادة كراسي الانتظار والمظلات، مع الالتزام بالإجراءات والتدابيرالوقائية وسلاسة آليات الاستلام والذبح والتسليم وتوقير الأعداد اللازمة من الأطباء البيطريين والجزارين والعمالة المدربة وعمالة النظافة، مع تعزيز منشآت المسالخ بفرق عمل إضافية لضمان انسيابية الأداء دون ازدحام، وتنوعت المذبوحات ما بين الأغنام المحلية والمستوردة والأبقاروالإبل.

وعملت إدارة المسالخ على رفع تقارير لأمين الطائف الدكتور أحمد القثامي عن الأعمال الجارية وما تحقق من مستهدفات خطة العمل الموسمي للمسالخ البلدية.

وضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا تم تنفيذ أعمال التعقيم والرش الدوري للحظائر ومواقع الانتظار.

وأشارت الأمانة إلى أن توفيرها لخدمة الذبح المؤقت للمطابخ والمسالخ الأهلية ساهم في الحد من الازدحام في المسالخ الرئيسية، كما تابعت فرق الإدارة العامة لصحة البيئة المرافق التي قدمت على التراخيص المؤقتة للتأكد من تطبيقها للاشتراطات البلدية المطلوبة وضبط التجاوزات.

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