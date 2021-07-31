النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وفيات ولقاحات ودول.. تعرف على أحدث إحصاءات "كورونا" العالمية

فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكّدة بالفيروس 197.4 مليونًا حتى اليوم

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبيرغ" للأنباء، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 197.4 مليونًا حتى صباح اليوم السبت، وبلغ عدد جرعات اللقاحات المعطاة 4.06 مليار جرعة، وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات جراء الوباء ارتفع إلى 4.21 مليون.

وتتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وإيران وألمانيا.

وتتصدّر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا؛ وفق "الألمانية".

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقّوا التطعيم بين السكان؛ نظرًا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

يشار إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفّر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

الرئيسية/ محطات

اعلان
وفيات ولقاحات ودول.. تعرف على أحدث إحصاءات "كورونا" العالمية
سبق

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبيرغ" للأنباء، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 197.4 مليونًا حتى صباح اليوم السبت، وبلغ عدد جرعات اللقاحات المعطاة 4.06 مليار جرعة، وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات جراء الوباء ارتفع إلى 4.21 مليون.

وتتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وإيران وألمانيا.

وتتصدّر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا؛ وفق "الألمانية".

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقّوا التطعيم بين السكان؛ نظرًا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

يشار إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفّر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442
01:45 PM

وفيات ولقاحات ودول.. تعرف على أحدث إحصاءات "كورونا" العالمية

فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكّدة بالفيروس 197.4 مليونًا حتى اليوم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
819

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبيرغ" للأنباء، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 197.4 مليونًا حتى صباح اليوم السبت، وبلغ عدد جرعات اللقاحات المعطاة 4.06 مليار جرعة، وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات جراء الوباء ارتفع إلى 4.21 مليون.

وتتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وإيران وألمانيا.

وتتصدّر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا؛ وفق "الألمانية".

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقّوا التطعيم بين السكان؛ نظرًا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

يشار إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفّر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,278
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,210
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,530
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,064

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة