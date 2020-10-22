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بالتعاون مع الاتحاد العربي.. معهد القادة يطلق البرنامج العربي للقيادة الرياضية

من أجل صناعة جيل رياضي مؤهل بالعلم والمعرفة

أطلق معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد العربي لإعداد القادة، البرنامج العربي للقيادة الرياضية الذي يتضمن عدة دورات، بهدف رفع كفاءة الرياضيين في مختلف الدول العربية.
ويتضمن البرنامج في مرحلته الأولى دورة إدارة المنشآت الرياضية يقدمها الدكتور عاطف عبدالله الرويضان، ودورة الإدارة الاستراتيجية في المنظمات الرياضية يقدمها الدكتور أشرف الميداني، ودورة المدير الرياضي ودورة في تطوير كرة القدم يقدمها الدكتور نجم الدين المرضي، وأخيراً دورة تغذية الرياضيين تقدمها الدكتورة منيرة الحربي.
من جهته أكد نائب مدير عام معهد إعداد القادة ونائب رئيس الاتحاد العربي لإعداد القادة هاشم داغستاني أن البرنامج يهدف لتطوير وصقل المواهب الرياضية العربية من أجل صناعة جيل رياضي مؤهل بالعلم والمعرفة يستطيع الدخول في سوق العمل في مختلف القطاعات الرياضية المحلية والقارية والعالمية.
وأضاف أن تعاون معهد إعداد القادة مع الاتحاد العربي لإعداد القادة، عملية ممتدة منذ تأسيس المعهد، ولا يزال لديه العديد من البرامج المتنوعة ما بين الدورات والدبلومات وورش العمل التي تهدف للتطوير ومواكبة الحراك الرياضي العربي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بالتعاون مع الاتحاد العربي.. معهد القادة يطلق البرنامج العربي للقيادة الرياضية
سبق

أطلق معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد العربي لإعداد القادة، البرنامج العربي للقيادة الرياضية الذي يتضمن عدة دورات، بهدف رفع كفاءة الرياضيين في مختلف الدول العربية.
ويتضمن البرنامج في مرحلته الأولى دورة إدارة المنشآت الرياضية يقدمها الدكتور عاطف عبدالله الرويضان، ودورة الإدارة الاستراتيجية في المنظمات الرياضية يقدمها الدكتور أشرف الميداني، ودورة المدير الرياضي ودورة في تطوير كرة القدم يقدمها الدكتور نجم الدين المرضي، وأخيراً دورة تغذية الرياضيين تقدمها الدكتورة منيرة الحربي.
من جهته أكد نائب مدير عام معهد إعداد القادة ونائب رئيس الاتحاد العربي لإعداد القادة هاشم داغستاني أن البرنامج يهدف لتطوير وصقل المواهب الرياضية العربية من أجل صناعة جيل رياضي مؤهل بالعلم والمعرفة يستطيع الدخول في سوق العمل في مختلف القطاعات الرياضية المحلية والقارية والعالمية.
وأضاف أن تعاون معهد إعداد القادة مع الاتحاد العربي لإعداد القادة، عملية ممتدة منذ تأسيس المعهد، ولا يزال لديه العديد من البرامج المتنوعة ما بين الدورات والدبلومات وورش العمل التي تهدف للتطوير ومواكبة الحراك الرياضي العربي.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
02:17 PM

بالتعاون مع الاتحاد العربي.. معهد القادة يطلق البرنامج العربي للقيادة الرياضية

من أجل صناعة جيل رياضي مؤهل بالعلم والمعرفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد العربي لإعداد القادة، البرنامج العربي للقيادة الرياضية الذي يتضمن عدة دورات، بهدف رفع كفاءة الرياضيين في مختلف الدول العربية.
ويتضمن البرنامج في مرحلته الأولى دورة إدارة المنشآت الرياضية يقدمها الدكتور عاطف عبدالله الرويضان، ودورة الإدارة الاستراتيجية في المنظمات الرياضية يقدمها الدكتور أشرف الميداني، ودورة المدير الرياضي ودورة في تطوير كرة القدم يقدمها الدكتور نجم الدين المرضي، وأخيراً دورة تغذية الرياضيين تقدمها الدكتورة منيرة الحربي.
من جهته أكد نائب مدير عام معهد إعداد القادة ونائب رئيس الاتحاد العربي لإعداد القادة هاشم داغستاني أن البرنامج يهدف لتطوير وصقل المواهب الرياضية العربية من أجل صناعة جيل رياضي مؤهل بالعلم والمعرفة يستطيع الدخول في سوق العمل في مختلف القطاعات الرياضية المحلية والقارية والعالمية.
وأضاف أن تعاون معهد إعداد القادة مع الاتحاد العربي لإعداد القادة، عملية ممتدة منذ تأسيس المعهد، ولا يزال لديه العديد من البرامج المتنوعة ما بين الدورات والدبلومات وورش العمل التي تهدف للتطوير ومواكبة الحراك الرياضي العربي.

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