"الترفيه" توضح للفنانين ومشاهير السوشيال الفرص المتاحة لهم بموسم الرياض

"تركي آل الشيخ" شهد توقيع مذكرة تفاهم بين منصة مطلوب وشركة روتانا

اجتمع تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أمس الثلاثاء مع مجموعة من الفنانين ومشاهير السوشيال ميديا الشباب لإيضاح الفرص المتاحة لهم خلال موسم الرياض، الذي ينطلق في 20 أكتوبر المقبل في حفل افتتاح ومسيرة بمفاجآت كبيرة وغير مسبوقة.

ومن جهة أخرى، وُقِّعت أمس مذكرة تفاهم بين منصة مطلوب وشركة روتانا لدعم وتفعيل مشاركة المواهب الفنية السعودية في موسم الرياض، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.

وأُطلقت منصة "مطلوب" من خلال المركز الوطني للفعاليات بهدف تسهيل وتنظيم مشاركة الأفراد والشركات في فعاليات ومواسم السعودية؛ ليكونوا جزءًا منها، سواء من خلال طرح الأفكار، أو تقديم الخدمات، أو تنفيذ الفعاليات، وكل ما يخص المشاركة والاستفادة منها.