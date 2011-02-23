الأرصاد تنبّه تبوك من أمطار رعدية تتواصل حتى 11 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة تبوك؛ تضمن -بمشيئة الله- أمطاراً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة تبوك، ومحافظة تيماء.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة 12 ظهراً، وتستمر حتى الساعة 11 ليلاً.
المركز الوطني للأرصاد
الأرصاد تنبّه تبوك من أمطار رعدية تتواصل حتى 11 مساءً
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-02-23
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة تبوك؛ تضمن -بمشيئة الله- أمطاراً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة تبوك، ومحافظة تيماء.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة 12 ظهراً، وتستمر حتى الساعة 11 ليلاً.
23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
11:04 AM
الأرصاد تنبّه تبوك من أمطار رعدية تتواصل حتى 11 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة تبوك؛ تضمن -بمشيئة الله- أمطاراً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة تبوك، ومحافظة تيماء.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة 12 ظهراً، وتستمر حتى الساعة 11 ليلاً.