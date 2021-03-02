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مكة.. "عملية الـ 8 ساعات" تنقذ شاباً من الشلل بعد "سقطة الطابق الـ 5"!

أجراها فريق طبي بمستشفى "المؤسس" بعد فحوصات استلزمت تثبيت فقرات

تمكن فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك عبدالعزيز عضو تجمع مكة المكرّمة الصحي، من إنقاذ ثلاثيني من الشلل النصفي بعد سقوطه من الدور الخامس من إحدى البنايات بالعاصمة المقدّسة في عملية استغرقت 8 ساعات.

وأوضح استشاري ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب الدكتور زهير برناوي؛ الذي أجرى العملية، أن المصاب وصل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهو يعاني كسراً مضاعفاً بالفقرة القطنية الأولى وكسراً منضغطاً بالفقرة القطنية الرابعة وانزلاقاً غضروفياً حاداً بين الفقرتين الثانية والثالثة القطنية، ونتج عن ذلك شلل نصفي وعدم التحكم في الإخراج، وبعد عمل الأشعات والفحوصات اللازمة دخل إلى غرفة العمليات كحاله طارئة.

وأضاف، أنه تم إجراء عملية تثبيت للفقرات من الناحية الصدرية رقم 11 حتى العجزية رقم 1 مروراً بكل الفقرات القطنية الخمس مع استئصال غضروفي في عملية استغرقت (8) ساعات؛ حيث تم تنويم المصاب بالعناية المركزة لمدة يومين بمشاركة استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور محمد مرسي المشد.

وبفضلٍ من الله، تكللت العملية بالنجاح، حيث تمّ نقل المصاب إلى قسم التنويم وخضع لعلاج دوائي وطبيعي إلى أن استطاع السير على قدميه وهو بحالة مستقرة وتمّ خروجه من المستشفى.

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مكة.. "عملية الـ 8 ساعات" تنقذ شاباً من الشلل بعد "سقطة الطابق الـ 5"!
سبق

تمكن فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك عبدالعزيز عضو تجمع مكة المكرّمة الصحي، من إنقاذ ثلاثيني من الشلل النصفي بعد سقوطه من الدور الخامس من إحدى البنايات بالعاصمة المقدّسة في عملية استغرقت 8 ساعات.

وأوضح استشاري ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب الدكتور زهير برناوي؛ الذي أجرى العملية، أن المصاب وصل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهو يعاني كسراً مضاعفاً بالفقرة القطنية الأولى وكسراً منضغطاً بالفقرة القطنية الرابعة وانزلاقاً غضروفياً حاداً بين الفقرتين الثانية والثالثة القطنية، ونتج عن ذلك شلل نصفي وعدم التحكم في الإخراج، وبعد عمل الأشعات والفحوصات اللازمة دخل إلى غرفة العمليات كحاله طارئة.

وأضاف، أنه تم إجراء عملية تثبيت للفقرات من الناحية الصدرية رقم 11 حتى العجزية رقم 1 مروراً بكل الفقرات القطنية الخمس مع استئصال غضروفي في عملية استغرقت (8) ساعات؛ حيث تم تنويم المصاب بالعناية المركزة لمدة يومين بمشاركة استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور محمد مرسي المشد.

وبفضلٍ من الله، تكللت العملية بالنجاح، حيث تمّ نقل المصاب إلى قسم التنويم وخضع لعلاج دوائي وطبيعي إلى أن استطاع السير على قدميه وهو بحالة مستقرة وتمّ خروجه من المستشفى.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
12:01 PM

مكة.. "عملية الـ 8 ساعات" تنقذ شاباً من الشلل بعد "سقطة الطابق الـ 5"!

أجراها فريق طبي بمستشفى "المؤسس" بعد فحوصات استلزمت تثبيت فقرات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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تمكن فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك عبدالعزيز عضو تجمع مكة المكرّمة الصحي، من إنقاذ ثلاثيني من الشلل النصفي بعد سقوطه من الدور الخامس من إحدى البنايات بالعاصمة المقدّسة في عملية استغرقت 8 ساعات.

وأوضح استشاري ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب الدكتور زهير برناوي؛ الذي أجرى العملية، أن المصاب وصل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهو يعاني كسراً مضاعفاً بالفقرة القطنية الأولى وكسراً منضغطاً بالفقرة القطنية الرابعة وانزلاقاً غضروفياً حاداً بين الفقرتين الثانية والثالثة القطنية، ونتج عن ذلك شلل نصفي وعدم التحكم في الإخراج، وبعد عمل الأشعات والفحوصات اللازمة دخل إلى غرفة العمليات كحاله طارئة.

وأضاف، أنه تم إجراء عملية تثبيت للفقرات من الناحية الصدرية رقم 11 حتى العجزية رقم 1 مروراً بكل الفقرات القطنية الخمس مع استئصال غضروفي في عملية استغرقت (8) ساعات؛ حيث تم تنويم المصاب بالعناية المركزة لمدة يومين بمشاركة استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور محمد مرسي المشد.

وبفضلٍ من الله، تكللت العملية بالنجاح، حيث تمّ نقل المصاب إلى قسم التنويم وخضع لعلاج دوائي وطبيعي إلى أن استطاع السير على قدميه وهو بحالة مستقرة وتمّ خروجه من المستشفى.

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