سفارة المملكة بالأردن تستأنف أعمالها و"السديري" يشدد على التقيد بالإجراءات الاحترازية

بعد انتهاء إجازة العيد.. احتياطات لتحقيق السلامة والمصلحة العامة

استأنفت سفارة المملكة لدى الأردن، أمس الأحد، عملها مجددًا بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، كلمة أمام منسوبي السفارة ومديري المكاتب والملاحق التابعة لها، أكد فيها أهمية الامتثال لتوجيهات القيادة الكريمة في المملكة، ممثلة في سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، يحفظهما الله، والالتزام بالتعليمات الصادرة من مقام وزارة الخارجية، وكذلك الجهات المختصة في الأردن، والتي تدعو إلى أخذ الاحتياطات اللازمة والعمل بمبدأ التباعد الاجتماعي لما فيه حفظ لسلامة الجميع وتحقيق المصلحة العامة.

وأثنى السفير السديري على ما قدمه كل الزملاء في السفارة والملحقيات التابعة لها من تفانٍ في خدمة أبناء المملكة المتواجدين على الأراضي الأردنية طيلة فترة الحظر الصحي وحتى عودتهم إلى الوطن؛ داعيًا لهم بالتوفيق والسداد ومتمنيًا السلامة للجميع.