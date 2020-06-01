النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سفارة المملكة بالأردن تستأنف أعمالها و"السديري" يشدد على التقيد بالإجراءات الاحترازية

بعد انتهاء إجازة العيد.. احتياطات لتحقيق السلامة والمصلحة العامة

استأنفت سفارة المملكة لدى الأردن، أمس الأحد، عملها مجددًا بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، كلمة أمام منسوبي السفارة ومديري المكاتب والملاحق التابعة لها، أكد فيها أهمية الامتثال لتوجيهات القيادة الكريمة في المملكة، ممثلة في سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، يحفظهما الله، والالتزام بالتعليمات الصادرة من مقام وزارة الخارجية، وكذلك الجهات المختصة في الأردن، والتي تدعو إلى أخذ الاحتياطات اللازمة والعمل بمبدأ التباعد الاجتماعي لما فيه حفظ لسلامة الجميع وتحقيق المصلحة العامة.

وأثنى السفير السديري على ما قدمه كل الزملاء في السفارة والملحقيات التابعة لها من تفانٍ في خدمة أبناء المملكة المتواجدين على الأراضي الأردنية طيلة فترة الحظر الصحي وحتى عودتهم إلى الوطن؛ داعيًا لهم بالتوفيق والسداد ومتمنيًا السلامة للجميع.

سفارة المملكة العربية السعودية الأردن

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سفارة المملكة بالأردن تستأنف أعمالها و"السديري" يشدد على التقيد بالإجراءات الاحترازية
سبق

استأنفت سفارة المملكة لدى الأردن، أمس الأحد، عملها مجددًا بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، كلمة أمام منسوبي السفارة ومديري المكاتب والملاحق التابعة لها، أكد فيها أهمية الامتثال لتوجيهات القيادة الكريمة في المملكة، ممثلة في سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، يحفظهما الله، والالتزام بالتعليمات الصادرة من مقام وزارة الخارجية، وكذلك الجهات المختصة في الأردن، والتي تدعو إلى أخذ الاحتياطات اللازمة والعمل بمبدأ التباعد الاجتماعي لما فيه حفظ لسلامة الجميع وتحقيق المصلحة العامة.

وأثنى السفير السديري على ما قدمه كل الزملاء في السفارة والملحقيات التابعة لها من تفانٍ في خدمة أبناء المملكة المتواجدين على الأراضي الأردنية طيلة فترة الحظر الصحي وحتى عودتهم إلى الوطن؛ داعيًا لهم بالتوفيق والسداد ومتمنيًا السلامة للجميع.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
10:53 AM

سفارة المملكة بالأردن تستأنف أعمالها و"السديري" يشدد على التقيد بالإجراءات الاحترازية

بعد انتهاء إجازة العيد.. احتياطات لتحقيق السلامة والمصلحة العامة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
551

استأنفت سفارة المملكة لدى الأردن، أمس الأحد، عملها مجددًا بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، كلمة أمام منسوبي السفارة ومديري المكاتب والملاحق التابعة لها، أكد فيها أهمية الامتثال لتوجيهات القيادة الكريمة في المملكة، ممثلة في سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، يحفظهما الله، والالتزام بالتعليمات الصادرة من مقام وزارة الخارجية، وكذلك الجهات المختصة في الأردن، والتي تدعو إلى أخذ الاحتياطات اللازمة والعمل بمبدأ التباعد الاجتماعي لما فيه حفظ لسلامة الجميع وتحقيق المصلحة العامة.

وأثنى السفير السديري على ما قدمه كل الزملاء في السفارة والملحقيات التابعة لها من تفانٍ في خدمة أبناء المملكة المتواجدين على الأراضي الأردنية طيلة فترة الحظر الصحي وحتى عودتهم إلى الوطن؛ داعيًا لهم بالتوفيق والسداد ومتمنيًا السلامة للجميع.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,692
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,039
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,010
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,777

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان
"كورونا".. والمرحلة الأخطر

"كورونا".. والمرحلة الأخطر

حواء القرني
الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

علي آل شرمة
أنت كفو

أنت كفو

مها عبدالله الحقباني
كورونا.. وبحيرة اللبن!!

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

وحيد بغدادي
عيـــــــد.. أين سعيد؟

عيـــــــد.. أين سعيد؟

خالد الحقباني
هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة