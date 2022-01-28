المطلق في ردّه على متسائل: لا مانع من زواج المسيار بهذه الشروط

قال: النساء يرغبن في إعلان عقد النكاح ومَن يريد التكتم هم الرجال

أكّد عضو هيئة كِبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق؛ أنه ليس هناك ما يمنع من زواج "المسيار"؛ مبيناً في المقابل أن 99 % من النساء يرغبن في إشهار وإعلان النكاح حتى مَن ترضى منهن بزواج "المسيار"!

تفصيلاً، ورد تساؤل في برنامج "فتاوى"، أمس، على القناة السعودية الأولى من شخص يقول: "أنا مريض نفسي وقريباتي لا يقبلن بي كزوج، فهل يجوز لي أن أتزوج "مسياراً"؟

فكان رد الشيخ المطلق: "زواج المسيار إذا كان نيّة فاعله أداء الحقوق، وأنه لا يظلم المرأة، فهذا يجوز، فليس هناك شيء يمنع منه".

وأضاف المطلق: لكن هذا الرجل الذي يتزوج مسياراً من بنات قريباته، يا أخي تزوّج زواجاً صريحاً، لأني متأكد الآن أن المرأة التي ستقبل بك مسياراً أنها ستفرح إذا قلت إننا سنعلنه، أنا أقول 99 % من النساء يرغبن إشهار الزواج وإعلانه! إنما مَن يرغب التكتم هو الرجل!! وأغلب هؤلاء الرجال الذين يرغبون التكتم هم الجبناء الذين يخافون من زوجاتهم!! مضيفاً: أما الزوجة الثانية التي تريد أن تتزوجها "مسياراً"، فأنا أرى أن تتزوج وأن تعلن زواجك، والحمد لله.