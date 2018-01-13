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الفيصلي يدعم صفوف فريقه الكروي بالبرازيلي "جيليريمي"

وقع المحترف البرازيلي جيليرمي أوجستو اليوم الاثنين في صفوف نادي الفيصلي السعودي، وذلك بعقد يمتد لموسمين، بعد تجاوزه الفحص الطبي.

وسبق لأوجستو البالغ من العمر 24 عامًا، أن لعب لأندية جريميو وسبورت دي ريسيفي وبوتافوجو.

ويسعى الفيصلي إلى دعم بعض خطوط الفريق الكروي الأول ببعض العناصر المؤثرة خلال فترة إنتقالات "الميركاتو الشتوي".

يذكر أن الفيصلي يأتي في المركز التاسع (20 نقطة) في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهو المركز الذي لايرضي محبي "العنابي"، نظراً للحضور اللافت للفريق في المواسم الرياضية الأخيرة.

المحترف البرازيلي جيليرمي نادي الفيصلي السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفيصلي يدعم صفوف فريقه الكروي بالبرازيلي "جيليريمي"
سبق

وقع المحترف البرازيلي جيليرمي أوجستو اليوم الاثنين في صفوف نادي الفيصلي السعودي، وذلك بعقد يمتد لموسمين، بعد تجاوزه الفحص الطبي.

وسبق لأوجستو البالغ من العمر 24 عامًا، أن لعب لأندية جريميو وسبورت دي ريسيفي وبوتافوجو.

ويسعى الفيصلي إلى دعم بعض خطوط الفريق الكروي الأول ببعض العناصر المؤثرة خلال فترة إنتقالات "الميركاتو الشتوي".

يذكر أن الفيصلي يأتي في المركز التاسع (20 نقطة) في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهو المركز الذي لايرضي محبي "العنابي"، نظراً للحضور اللافت للفريق في المواسم الرياضية الأخيرة.

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
03:36 PM

الفيصلي يدعم صفوف فريقه الكروي بالبرازيلي "جيليريمي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقع المحترف البرازيلي جيليرمي أوجستو اليوم الاثنين في صفوف نادي الفيصلي السعودي، وذلك بعقد يمتد لموسمين، بعد تجاوزه الفحص الطبي.

وسبق لأوجستو البالغ من العمر 24 عامًا، أن لعب لأندية جريميو وسبورت دي ريسيفي وبوتافوجو.

ويسعى الفيصلي إلى دعم بعض خطوط الفريق الكروي الأول ببعض العناصر المؤثرة خلال فترة إنتقالات "الميركاتو الشتوي".

يذكر أن الفيصلي يأتي في المركز التاسع (20 نقطة) في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهو المركز الذي لايرضي محبي "العنابي"، نظراً للحضور اللافت للفريق في المواسم الرياضية الأخيرة.

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