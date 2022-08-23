شرطة الرياض توضح تفاصيل فيديو الاصطدام المتعمد: مشاجرة بسبب خلافات عائلية وتم القبض

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مشاجرة، تم فيها استخدام مركبات في عمليات تصادم متعمدة، فقد باشرت دوريات الأمن بمنطقة الرياض هذه القضية مساء يوم الأحد الموافق 17/ 12/ 1440 بحي الفيحاء شرق العاصمة الرياض، واتضح أنها مشاجرة بين مجموعة من المواطنين إثر خلافات عائلية فيما بينهم، وتم فيها تعمد إحداث تلفيات في مركبات بعضهم، وإطلاق أعيرة نارية بالهواء؛ ما أدى لتعرُّض عدد منهم لإصابات متوسطة. وقد تم إيقاف سبعة منهم، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس، ممن ثبتت علاقتهم بالمشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.