النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية يكرِّم طفلتين حفظتا القرآن الكريم دون سن السابعة

في لفتة أبوية كريمة وبادرة إنسانية غير مستغربة من "آل الشيخ"

في لفتة أبوية كريمة، وبادرة غير مستغربة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، كرَّم أمس في مكتبه بالوزارة الطفلتين "رغد وحنين"، اللتين أتمتا حفظ القرآن الكريم دون سن السابعة من العمر.

وأبدى "آل الشيخ" إعجابه وفخره واعتزازه بما مَنَّ الله على هاتين الطفلتين من إتمام حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، مشيدًا بما قدمه أبواهما من حسن التربية.

وقدم الوزير مكافأة مالية وهدايا أخرى للطفلتين، وقال إن هذه الهدايا مقدمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.

من جانبه، قدَّم والد الطفلتين، الشيخ محمد حبيب، الشكر الجزيل لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على كرم الحفاوة والضياقة والاستقبال والتكريم غير المستغرب من معاليه، الذي وُصف بأنه وسام شرف واعتزاز لهما.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية يكرِّم طفلتين حفظتا القرآن الكريم دون سن السابعة
سبق

في لفتة أبوية كريمة، وبادرة غير مستغربة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، كرَّم أمس في مكتبه بالوزارة الطفلتين "رغد وحنين"، اللتين أتمتا حفظ القرآن الكريم دون سن السابعة من العمر.

وأبدى "آل الشيخ" إعجابه وفخره واعتزازه بما مَنَّ الله على هاتين الطفلتين من إتمام حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، مشيدًا بما قدمه أبواهما من حسن التربية.

وقدم الوزير مكافأة مالية وهدايا أخرى للطفلتين، وقال إن هذه الهدايا مقدمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.

من جانبه، قدَّم والد الطفلتين، الشيخ محمد حبيب، الشكر الجزيل لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على كرم الحفاوة والضياقة والاستقبال والتكريم غير المستغرب من معاليه، الذي وُصف بأنه وسام شرف واعتزاز لهما.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
12:21 AM
اخر تعديل
25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
02:10 AM

بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية يكرِّم طفلتين حفظتا القرآن الكريم دون سن السابعة

في لفتة أبوية كريمة وبادرة إنسانية غير مستغربة من "آل الشيخ"

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
4
1,615

في لفتة أبوية كريمة، وبادرة غير مستغربة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، كرَّم أمس في مكتبه بالوزارة الطفلتين "رغد وحنين"، اللتين أتمتا حفظ القرآن الكريم دون سن السابعة من العمر.

وأبدى "آل الشيخ" إعجابه وفخره واعتزازه بما مَنَّ الله على هاتين الطفلتين من إتمام حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، مشيدًا بما قدمه أبواهما من حسن التربية.

وقدم الوزير مكافأة مالية وهدايا أخرى للطفلتين، وقال إن هذه الهدايا مقدمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.

من جانبه، قدَّم والد الطفلتين، الشيخ محمد حبيب، الشكر الجزيل لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على كرم الحفاوة والضياقة والاستقبال والتكريم غير المستغرب من معاليه، الذي وُصف بأنه وسام شرف واعتزاز لهما.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,883
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,681
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,896
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,756

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة