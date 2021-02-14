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جامعة شقراء تطلق برنامجًا لزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الإسعافات الأولية

يستهدف منسوبي التعليم وأفراد المجتمع المحلي

تطلق جامعة شقراء ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، اليوم الأحد، بالتعاون مع الكليات الطبية التطبيقية بالجامعة، برنامجها التدريبي الصحي.

يقام البرنامج تحت عنوان "مسعف"، لزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة بطريقة صحيحة.

ويستهدف البرنامج، الذي يستمر على مدى خمسة أيام حتى الخميس المقبل، تدريب وتهيئة منسوبي ومنسوبات التعليم في محافظات عدة، وأفراد المجتمع المحلي، وخلق نوع من الوعي والإدراك في التعامل الأمثل مع الحالات الصحية الطارئة.

ويقدم برنامج "مسعف" دورات تدريبية متخصصة في الفترة المسائية، عبر مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالكليات الصحية، وعدد من المتخصصين والفنيين الصحيين العاملين في هذا المجال، بما يضمن تحقيق أكبر فائدة لأبناء المجتمع المحلي، بتعريفهم المهارات الأساسية في الإسعافات الأولية، والتعرف على مدى إمكانية التدخل من عدمه في مختلف المواقف والحوادث الطارئة.

ويسهم التعرف على مبادئ الإسعافات الأولية في تنمية قدرات غير المتخصصين في إنقاذ حياة الأشخاص وإزالة خطر الموت عنهم، خصوصًا العاجلة التي تتطلب تدخلًا سريعًا، وتأهيل شرائح مختلفة للتعامل مع مثل هذه الحالات، بما يضمن نشر هذه المبادئ بين كل فئات المجتمع.

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جامعة شقراء تطلق برنامجًا لزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الإسعافات الأولية
سبق

تطلق جامعة شقراء ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، اليوم الأحد، بالتعاون مع الكليات الطبية التطبيقية بالجامعة، برنامجها التدريبي الصحي.

يقام البرنامج تحت عنوان "مسعف"، لزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة بطريقة صحيحة.

ويستهدف البرنامج، الذي يستمر على مدى خمسة أيام حتى الخميس المقبل، تدريب وتهيئة منسوبي ومنسوبات التعليم في محافظات عدة، وأفراد المجتمع المحلي، وخلق نوع من الوعي والإدراك في التعامل الأمثل مع الحالات الصحية الطارئة.

ويقدم برنامج "مسعف" دورات تدريبية متخصصة في الفترة المسائية، عبر مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالكليات الصحية، وعدد من المتخصصين والفنيين الصحيين العاملين في هذا المجال، بما يضمن تحقيق أكبر فائدة لأبناء المجتمع المحلي، بتعريفهم المهارات الأساسية في الإسعافات الأولية، والتعرف على مدى إمكانية التدخل من عدمه في مختلف المواقف والحوادث الطارئة.

ويسهم التعرف على مبادئ الإسعافات الأولية في تنمية قدرات غير المتخصصين في إنقاذ حياة الأشخاص وإزالة خطر الموت عنهم، خصوصًا العاجلة التي تتطلب تدخلًا سريعًا، وتأهيل شرائح مختلفة للتعامل مع مثل هذه الحالات، بما يضمن نشر هذه المبادئ بين كل فئات المجتمع.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
07:31 PM

جامعة شقراء تطلق برنامجًا لزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الإسعافات الأولية

يستهدف منسوبي التعليم وأفراد المجتمع المحلي

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فلاح الجوفان - الرياض
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تطلق جامعة شقراء ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، اليوم الأحد، بالتعاون مع الكليات الطبية التطبيقية بالجامعة، برنامجها التدريبي الصحي.

يقام البرنامج تحت عنوان "مسعف"، لزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة بطريقة صحيحة.

ويستهدف البرنامج، الذي يستمر على مدى خمسة أيام حتى الخميس المقبل، تدريب وتهيئة منسوبي ومنسوبات التعليم في محافظات عدة، وأفراد المجتمع المحلي، وخلق نوع من الوعي والإدراك في التعامل الأمثل مع الحالات الصحية الطارئة.

ويقدم برنامج "مسعف" دورات تدريبية متخصصة في الفترة المسائية، عبر مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالكليات الصحية، وعدد من المتخصصين والفنيين الصحيين العاملين في هذا المجال، بما يضمن تحقيق أكبر فائدة لأبناء المجتمع المحلي، بتعريفهم المهارات الأساسية في الإسعافات الأولية، والتعرف على مدى إمكانية التدخل من عدمه في مختلف المواقف والحوادث الطارئة.

ويسهم التعرف على مبادئ الإسعافات الأولية في تنمية قدرات غير المتخصصين في إنقاذ حياة الأشخاص وإزالة خطر الموت عنهم، خصوصًا العاجلة التي تتطلب تدخلًا سريعًا، وتأهيل شرائح مختلفة للتعامل مع مثل هذه الحالات، بما يضمن نشر هذه المبادئ بين كل فئات المجتمع.

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