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"المزيد" يرفع التهنئة للقيادة لتحقيق السعودية قفزة بمؤشر الأمن السيبراني عالميًا

أكد أن الهيئة خطت خطوات متقدمة في أعمالها الاستراتيجية بما يحقق رؤية 2030

رفع محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المكلّف المهندس ماجد بن محمد المزيد التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة حصول المملكة على المرتبة الثانية عالميًا، والمركز الأول على مستوى الوطن العربي، والشرق الأوسط وقارة آسيا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، الذي تصدره وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - الاتحاد الدولي للاتصالات.

وتفصيلاً، أشار "المزيد" إلى أن الهيئة خطت خطوات متقدمة في أعمالها الاستراتيجية بما يُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، والوصول إلى فضاء سيبراني آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار؛ وطورت كذلك من قدراتها وإمكاناتها في المجالات المختلفة للأمن السيبراني بما يلبي احتياجات الجهات الوطنية في هذا المجال، ويعزز الأمن السيبراني على المستوى الوطني، بالشراكة مع الذراع التقني للهيئة المتمثّل بالشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت) في تأسيس هذا القطاع الحيوي.

وأوضح محافظ الهيئة أن ما يتحقق من نجاحات في الأمن السيبراني هو ثمرة الدعم والاهتمام الذي تحظى به منظومة الأمن السيبراني من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -.

وختم "المزيد" تصريحه بالشكر الجزيل باسمه وباسم جميع منسوبي الهيئة لمعالي رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة على دعمهم المتواصل والذي أسهم في تحقيق هذا الإنجاز، والشكر موصول للجهات الوطنية على ما تبذله من جهود لتعزيز أمنها السيبراني وتلبية المتطلبات اللازمة، بما يتّسق مع جهود المملكة ودعمها للأمن السيبراني الوطني، ويُسهم في تحقيق رؤية 2030 والمحافظة على مكتسباتها التنموية والاجتماعية والاقتصادية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المزيد" يرفع التهنئة للقيادة لتحقيق السعودية قفزة بمؤشر الأمن السيبراني عالميًا
سبق

رفع محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المكلّف المهندس ماجد بن محمد المزيد التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة حصول المملكة على المرتبة الثانية عالميًا، والمركز الأول على مستوى الوطن العربي، والشرق الأوسط وقارة آسيا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، الذي تصدره وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - الاتحاد الدولي للاتصالات.

وتفصيلاً، أشار "المزيد" إلى أن الهيئة خطت خطوات متقدمة في أعمالها الاستراتيجية بما يُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، والوصول إلى فضاء سيبراني آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار؛ وطورت كذلك من قدراتها وإمكاناتها في المجالات المختلفة للأمن السيبراني بما يلبي احتياجات الجهات الوطنية في هذا المجال، ويعزز الأمن السيبراني على المستوى الوطني، بالشراكة مع الذراع التقني للهيئة المتمثّل بالشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت) في تأسيس هذا القطاع الحيوي.

وأوضح محافظ الهيئة أن ما يتحقق من نجاحات في الأمن السيبراني هو ثمرة الدعم والاهتمام الذي تحظى به منظومة الأمن السيبراني من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -.

وختم "المزيد" تصريحه بالشكر الجزيل باسمه وباسم جميع منسوبي الهيئة لمعالي رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة على دعمهم المتواصل والذي أسهم في تحقيق هذا الإنجاز، والشكر موصول للجهات الوطنية على ما تبذله من جهود لتعزيز أمنها السيبراني وتلبية المتطلبات اللازمة، بما يتّسق مع جهود المملكة ودعمها للأمن السيبراني الوطني، ويُسهم في تحقيق رؤية 2030 والمحافظة على مكتسباتها التنموية والاجتماعية والاقتصادية.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
11:31 PM

"المزيد" يرفع التهنئة للقيادة لتحقيق السعودية قفزة بمؤشر الأمن السيبراني عالميًا

أكد أن الهيئة خطت خطوات متقدمة في أعمالها الاستراتيجية بما يحقق رؤية 2030

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المكلّف المهندس ماجد بن محمد المزيد التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة حصول المملكة على المرتبة الثانية عالميًا، والمركز الأول على مستوى الوطن العربي، والشرق الأوسط وقارة آسيا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، الذي تصدره وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - الاتحاد الدولي للاتصالات.

وتفصيلاً، أشار "المزيد" إلى أن الهيئة خطت خطوات متقدمة في أعمالها الاستراتيجية بما يُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، والوصول إلى فضاء سيبراني آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار؛ وطورت كذلك من قدراتها وإمكاناتها في المجالات المختلفة للأمن السيبراني بما يلبي احتياجات الجهات الوطنية في هذا المجال، ويعزز الأمن السيبراني على المستوى الوطني، بالشراكة مع الذراع التقني للهيئة المتمثّل بالشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت) في تأسيس هذا القطاع الحيوي.

وأوضح محافظ الهيئة أن ما يتحقق من نجاحات في الأمن السيبراني هو ثمرة الدعم والاهتمام الذي تحظى به منظومة الأمن السيبراني من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -.

وختم "المزيد" تصريحه بالشكر الجزيل باسمه وباسم جميع منسوبي الهيئة لمعالي رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة على دعمهم المتواصل والذي أسهم في تحقيق هذا الإنجاز، والشكر موصول للجهات الوطنية على ما تبذله من جهود لتعزيز أمنها السيبراني وتلبية المتطلبات اللازمة، بما يتّسق مع جهود المملكة ودعمها للأمن السيبراني الوطني، ويُسهم في تحقيق رؤية 2030 والمحافظة على مكتسباتها التنموية والاجتماعية والاقتصادية.

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