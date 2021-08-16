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"تعليم الرياض" تعلن أسماء الفائزين بمسابقة "القرآن والسُّنة"

شارك فيها أكثر من 1400 طالب وطالبة.. وضمن برنامج "نشاطي"

اختتمت تصفيات مسابقة ‏حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية للعام 1442 هــ ضمن برنامج "نشاطي"، والتي جرت على مستوى الإدارة العامة ‏للتعليم بمنطقة الرياض بمشاركة أكثر من 1400 طالب وطالبة.

وهنأ مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أوائل الفائزين والفائزات الذين سيمثلون تعليم الرياض في التصفيات النهائية على مستوى الوزارة، كما هنأ جميع الطلاب الفائزين والفائزات على مستوى الإدارة، منوهاً بأهمية المسابقة التي تهدف إلى توثيق صلة الطالب بكتاب الله وسُنة نبيه والعناية بهما، وتعزيز روح الاعتدال ومفاهيم الوسطية، وبث روح المنافسة بين الطلاب في تلاوة القرآن وحفظه وتجويده وحفظ متون السنة النبوية.

وأعلنت إدارة تعليم الرياض أسماء جميع الفائزين والفائزات في مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية التي سيجري فيها تكريم الأوائل الخمسة في كل فرع من فروعها على مستوى الإدارة، كما أعلنت الإدارة أسماء أوائل الطلاب والطالبات المتأهلين من مختلف فروع المسابقة للمرحلة الختامية والذين سيشاركون في التصفيات النهائية على مستوى وزارة التعليم وهم على مستوى البنين.

والطلاب هم: عبدالرحمن سيد خلف من ثانوية ابن النفيس، عمر معاذ الآنسي من متوسطة الحسن بن سفيان، سعد أحمد الشثري من ثانوية الإمام نافع لتحفيظ القرآن، أنس إبراهيم القميزي من متوسطة تحفيظ القرآن بالمزاحمية، حسين ناصر آل حمد من ابتدائية علي بن أبي طالب، محمد عبدالله العواد من متوسطة السوسي لتحفيظ القرآن، هشام بن عمار الدويش من ابتدائية أُبي بن كعب لتحفيظ القرآن، يزن فراس البكري من متوسطة حجر اليمامة الأهلية، عمر إلياس مرسي من متوسطة صقر قريش، عبدالرحمن محمد البقية من ابتدائية أضواء الهداية الأهلية.

وعلى مستوى البنات: شهد معتز الخطيب من الثانوية الثانية عشرة، جنى عبدالرحمن الرشيد من المتوسطة الرابعة لتحفيظ القرآن، رغد حامد صقر من المتوسطة الثانية عشرة، هيا عبدالرحمن الرشيد من المتوسطة الرابعة لتحفيظ القرآن، عائشة عبدالرحمن الظاهر من الابتدائية 322، رغد مبارك المعلم من الثانوية السابعة، فياد فهد الرويشد من الابتدائية الثالثة عشرة لتحفيظ القرآن، إلهام ياسر عبدو من المتوسطة الأولى بالدرعية، أريام يحيى بالطيف من الثانوية التاسعة، لجين بهاء البيسي من ابتدائية العناية الأهلية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الرياض" تعلن أسماء الفائزين بمسابقة "القرآن والسُّنة"
سبق

اختتمت تصفيات مسابقة ‏حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية للعام 1442 هــ ضمن برنامج "نشاطي"، والتي جرت على مستوى الإدارة العامة ‏للتعليم بمنطقة الرياض بمشاركة أكثر من 1400 طالب وطالبة.

وهنأ مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أوائل الفائزين والفائزات الذين سيمثلون تعليم الرياض في التصفيات النهائية على مستوى الوزارة، كما هنأ جميع الطلاب الفائزين والفائزات على مستوى الإدارة، منوهاً بأهمية المسابقة التي تهدف إلى توثيق صلة الطالب بكتاب الله وسُنة نبيه والعناية بهما، وتعزيز روح الاعتدال ومفاهيم الوسطية، وبث روح المنافسة بين الطلاب في تلاوة القرآن وحفظه وتجويده وحفظ متون السنة النبوية.

وأعلنت إدارة تعليم الرياض أسماء جميع الفائزين والفائزات في مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية التي سيجري فيها تكريم الأوائل الخمسة في كل فرع من فروعها على مستوى الإدارة، كما أعلنت الإدارة أسماء أوائل الطلاب والطالبات المتأهلين من مختلف فروع المسابقة للمرحلة الختامية والذين سيشاركون في التصفيات النهائية على مستوى وزارة التعليم وهم على مستوى البنين.

والطلاب هم: عبدالرحمن سيد خلف من ثانوية ابن النفيس، عمر معاذ الآنسي من متوسطة الحسن بن سفيان، سعد أحمد الشثري من ثانوية الإمام نافع لتحفيظ القرآن، أنس إبراهيم القميزي من متوسطة تحفيظ القرآن بالمزاحمية، حسين ناصر آل حمد من ابتدائية علي بن أبي طالب، محمد عبدالله العواد من متوسطة السوسي لتحفيظ القرآن، هشام بن عمار الدويش من ابتدائية أُبي بن كعب لتحفيظ القرآن، يزن فراس البكري من متوسطة حجر اليمامة الأهلية، عمر إلياس مرسي من متوسطة صقر قريش، عبدالرحمن محمد البقية من ابتدائية أضواء الهداية الأهلية.

وعلى مستوى البنات: شهد معتز الخطيب من الثانوية الثانية عشرة، جنى عبدالرحمن الرشيد من المتوسطة الرابعة لتحفيظ القرآن، رغد حامد صقر من المتوسطة الثانية عشرة، هيا عبدالرحمن الرشيد من المتوسطة الرابعة لتحفيظ القرآن، عائشة عبدالرحمن الظاهر من الابتدائية 322، رغد مبارك المعلم من الثانوية السابعة، فياد فهد الرويشد من الابتدائية الثالثة عشرة لتحفيظ القرآن، إلهام ياسر عبدو من المتوسطة الأولى بالدرعية، أريام يحيى بالطيف من الثانوية التاسعة، لجين بهاء البيسي من ابتدائية العناية الأهلية.

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
05:56 PM

"تعليم الرياض" تعلن أسماء الفائزين بمسابقة "القرآن والسُّنة"

شارك فيها أكثر من 1400 طالب وطالبة.. وضمن برنامج "نشاطي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت تصفيات مسابقة ‏حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية للعام 1442 هــ ضمن برنامج "نشاطي"، والتي جرت على مستوى الإدارة العامة ‏للتعليم بمنطقة الرياض بمشاركة أكثر من 1400 طالب وطالبة.

وهنأ مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أوائل الفائزين والفائزات الذين سيمثلون تعليم الرياض في التصفيات النهائية على مستوى الوزارة، كما هنأ جميع الطلاب الفائزين والفائزات على مستوى الإدارة، منوهاً بأهمية المسابقة التي تهدف إلى توثيق صلة الطالب بكتاب الله وسُنة نبيه والعناية بهما، وتعزيز روح الاعتدال ومفاهيم الوسطية، وبث روح المنافسة بين الطلاب في تلاوة القرآن وحفظه وتجويده وحفظ متون السنة النبوية.

وأعلنت إدارة تعليم الرياض أسماء جميع الفائزين والفائزات في مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية التي سيجري فيها تكريم الأوائل الخمسة في كل فرع من فروعها على مستوى الإدارة، كما أعلنت الإدارة أسماء أوائل الطلاب والطالبات المتأهلين من مختلف فروع المسابقة للمرحلة الختامية والذين سيشاركون في التصفيات النهائية على مستوى وزارة التعليم وهم على مستوى البنين.

والطلاب هم: عبدالرحمن سيد خلف من ثانوية ابن النفيس، عمر معاذ الآنسي من متوسطة الحسن بن سفيان، سعد أحمد الشثري من ثانوية الإمام نافع لتحفيظ القرآن، أنس إبراهيم القميزي من متوسطة تحفيظ القرآن بالمزاحمية، حسين ناصر آل حمد من ابتدائية علي بن أبي طالب، محمد عبدالله العواد من متوسطة السوسي لتحفيظ القرآن، هشام بن عمار الدويش من ابتدائية أُبي بن كعب لتحفيظ القرآن، يزن فراس البكري من متوسطة حجر اليمامة الأهلية، عمر إلياس مرسي من متوسطة صقر قريش، عبدالرحمن محمد البقية من ابتدائية أضواء الهداية الأهلية.

وعلى مستوى البنات: شهد معتز الخطيب من الثانوية الثانية عشرة، جنى عبدالرحمن الرشيد من المتوسطة الرابعة لتحفيظ القرآن، رغد حامد صقر من المتوسطة الثانية عشرة، هيا عبدالرحمن الرشيد من المتوسطة الرابعة لتحفيظ القرآن، عائشة عبدالرحمن الظاهر من الابتدائية 322، رغد مبارك المعلم من الثانوية السابعة، فياد فهد الرويشد من الابتدائية الثالثة عشرة لتحفيظ القرآن، إلهام ياسر عبدو من المتوسطة الأولى بالدرعية، أريام يحيى بالطيف من الثانوية التاسعة، لجين بهاء البيسي من ابتدائية العناية الأهلية.

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