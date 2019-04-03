السفير "عزام القين" يحضر مراسم تنصيب الرئيس السنغالي بالعاصمة دكار
لولاية ثانية مدتها خمس سنوات
حضر وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير "عزام القين"، حفل تنصيب الرئيس السنغالي ماكي سال في قاعة المؤتمرات بالعاصمة السنغالية دكار ديامنياديو، بعد أن أدى الرئيس السنغالي اليمين الدستورية لولاية ثانية مدتها خمس سنوات.
السفير "عزام القين" يحضر مراسم تنصيب الرئيس السنغالي بالعاصمة دكار
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2019-04-03
حضر وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير "عزام القين"، حفل تنصيب الرئيس السنغالي ماكي سال في قاعة المؤتمرات بالعاصمة السنغالية دكار ديامنياديو، بعد أن أدى الرئيس السنغالي اليمين الدستورية لولاية ثانية مدتها خمس سنوات.
حضر وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير "عزام القين"، حفل تنصيب الرئيس السنغالي ماكي سال في قاعة المؤتمرات بالعاصمة السنغالية دكار ديامنياديو، بعد أن أدى الرئيس السنغالي اليمين الدستورية لولاية ثانية مدتها خمس سنوات.