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السفير "عزام القين" يحضر مراسم تنصيب الرئيس السنغالي بالعاصمة دكار

لولاية ثانية مدتها خمس سنوات

حضر وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير "عزام القين"، حفل تنصيب الرئيس السنغالي ماكي سال في قاعة المؤتمرات بالعاصمة السنغالية دكار ديامنياديو، بعد أن أدى الرئيس السنغالي اليمين الدستورية لولاية ثانية مدتها خمس سنوات.

ونقل "القين" للرئيس تحيات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده -يحفظهما الله- متمنيًا للحكومة والشعب السنغالي الشقيق مزيدًا من التقدم والنجاح والازدهار.

ومن جانبه، أعرب الرئيس السنغالي عن شكره الحار للمملكة حكومة وشعبًا؛ مؤكدًا على حرصها الدائم والداعم للسنغال منذ زمن طويل.

حضر مراسم تنصيب الرئيس، سفيرُ خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال الأستاذ فهد بن علي الدوسري المُعيّن مؤخرًا لدى السنغال.

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السفير "عزام القين" يحضر مراسم تنصيب الرئيس السنغالي بالعاصمة دكار
سبق

حضر وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير "عزام القين"، حفل تنصيب الرئيس السنغالي ماكي سال في قاعة المؤتمرات بالعاصمة السنغالية دكار ديامنياديو، بعد أن أدى الرئيس السنغالي اليمين الدستورية لولاية ثانية مدتها خمس سنوات.

ونقل "القين" للرئيس تحيات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده -يحفظهما الله- متمنيًا للحكومة والشعب السنغالي الشقيق مزيدًا من التقدم والنجاح والازدهار.

ومن جانبه، أعرب الرئيس السنغالي عن شكره الحار للمملكة حكومة وشعبًا؛ مؤكدًا على حرصها الدائم والداعم للسنغال منذ زمن طويل.

حضر مراسم تنصيب الرئيس، سفيرُ خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال الأستاذ فهد بن علي الدوسري المُعيّن مؤخرًا لدى السنغال.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
12:57 PM

السفير "عزام القين" يحضر مراسم تنصيب الرئيس السنغالي بالعاصمة دكار

لولاية ثانية مدتها خمس سنوات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حضر وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير "عزام القين"، حفل تنصيب الرئيس السنغالي ماكي سال في قاعة المؤتمرات بالعاصمة السنغالية دكار ديامنياديو، بعد أن أدى الرئيس السنغالي اليمين الدستورية لولاية ثانية مدتها خمس سنوات.

ونقل "القين" للرئيس تحيات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده -يحفظهما الله- متمنيًا للحكومة والشعب السنغالي الشقيق مزيدًا من التقدم والنجاح والازدهار.

ومن جانبه، أعرب الرئيس السنغالي عن شكره الحار للمملكة حكومة وشعبًا؛ مؤكدًا على حرصها الدائم والداعم للسنغال منذ زمن طويل.

حضر مراسم تنصيب الرئيس، سفيرُ خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال الأستاذ فهد بن علي الدوسري المُعيّن مؤخرًا لدى السنغال.

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