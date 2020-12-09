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جامعة عبدالرحمن بن فيصل تشارك في كتابة الإرشادات العالميّة للغسيل البريتوني

عبدالله الهويش: هذه المساهمة تؤكد دور المملكة القوي والرائد في المجال الطبي

شاركت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام؛ ممثلة بكلية الطب، في صياغة وكتابة الأنظمة والإرشادات العالمية للغسيل البريتوني لأمراض الكلى الحادة، والتي أقرّتها المنظمة العالمية لأمراض الكلى، ونشرت في المجلة العالمية لجمعية الغسيل البريتوني.

وأوضح عضو اللجنة العالمية لجمعية الغسيل البريتوني الدكتور عبدالله الهويش، أن هذه المساهمة في كتابة الأنظمة والإرشادات العالمية للغسيل، تؤكد دور المملكة القوي والرائد في المجال الطبي، مشيرا إلى أن وحدة الغسيل البريتوني في مستشفى الملك فهد الجامعي تخدم أكثر من 254 مريضاً.

وأشار إلى أن المنظمة العالمية لأمراض الكلى تقوم كل ٤ سنوات بإعادة كتابة ووضع الأنظمة والإرشادات العالمية واتباعها من قبل الأطباء في العالم عند معالجة مرضى الفشل الكلوي، بناء على ما يستجد من بحوث عالمية، مبينا أن هذه الأنظمة يقوم بإعدادها نخبة من العلماء المشهود لهم بالخبرة والتميز حول العالم.

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جامعة عبدالرحمن بن فيصل تشارك في كتابة الإرشادات العالميّة للغسيل البريتوني
سبق

شاركت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام؛ ممثلة بكلية الطب، في صياغة وكتابة الأنظمة والإرشادات العالمية للغسيل البريتوني لأمراض الكلى الحادة، والتي أقرّتها المنظمة العالمية لأمراض الكلى، ونشرت في المجلة العالمية لجمعية الغسيل البريتوني.

وأوضح عضو اللجنة العالمية لجمعية الغسيل البريتوني الدكتور عبدالله الهويش، أن هذه المساهمة في كتابة الأنظمة والإرشادات العالمية للغسيل، تؤكد دور المملكة القوي والرائد في المجال الطبي، مشيرا إلى أن وحدة الغسيل البريتوني في مستشفى الملك فهد الجامعي تخدم أكثر من 254 مريضاً.

وأشار إلى أن المنظمة العالمية لأمراض الكلى تقوم كل ٤ سنوات بإعادة كتابة ووضع الأنظمة والإرشادات العالمية واتباعها من قبل الأطباء في العالم عند معالجة مرضى الفشل الكلوي، بناء على ما يستجد من بحوث عالمية، مبينا أن هذه الأنظمة يقوم بإعدادها نخبة من العلماء المشهود لهم بالخبرة والتميز حول العالم.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
02:46 PM

جامعة عبدالرحمن بن فيصل تشارك في كتابة الإرشادات العالميّة للغسيل البريتوني

عبدالله الهويش: هذه المساهمة تؤكد دور المملكة القوي والرائد في المجال الطبي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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شاركت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام؛ ممثلة بكلية الطب، في صياغة وكتابة الأنظمة والإرشادات العالمية للغسيل البريتوني لأمراض الكلى الحادة، والتي أقرّتها المنظمة العالمية لأمراض الكلى، ونشرت في المجلة العالمية لجمعية الغسيل البريتوني.

وأوضح عضو اللجنة العالمية لجمعية الغسيل البريتوني الدكتور عبدالله الهويش، أن هذه المساهمة في كتابة الأنظمة والإرشادات العالمية للغسيل، تؤكد دور المملكة القوي والرائد في المجال الطبي، مشيرا إلى أن وحدة الغسيل البريتوني في مستشفى الملك فهد الجامعي تخدم أكثر من 254 مريضاً.

وأشار إلى أن المنظمة العالمية لأمراض الكلى تقوم كل ٤ سنوات بإعادة كتابة ووضع الأنظمة والإرشادات العالمية واتباعها من قبل الأطباء في العالم عند معالجة مرضى الفشل الكلوي، بناء على ما يستجد من بحوث عالمية، مبينا أن هذه الأنظمة يقوم بإعدادها نخبة من العلماء المشهود لهم بالخبرة والتميز حول العالم.

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