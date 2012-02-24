سلطنة عمان: إجمالي إصابات "كورونا" 140300
عدد المتعافين يصل إلى 131385 بنسبة 94%
أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 140300 إصابة، والوفيات 1558 بنسبة 1.11%، والمتعافين 131385؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.
وذكرت الوزارة أن عدد المنوّمين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 31 ليصل إجمالي المنومّين في المستشفيات، إلى 199 والمنوّمين في العناية المركزة 75.
عمان
فيروس كورونا الجديد
سلطنة عمان: إجمالي إصابات "كورونا" 140300
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-02-24
أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 140300 إصابة، والوفيات 1558 بنسبة 1.11%، والمتعافين 131385؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.
وذكرت الوزارة أن عدد المنوّمين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 31 ليصل إجمالي المنومّين في المستشفيات، إلى 199 والمنوّمين في العناية المركزة 75.
24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
12:52 PM
سلطنة عمان: إجمالي إصابات "كورونا" 140300
عدد المتعافين يصل إلى 131385 بنسبة 94%
أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 140300 إصابة، والوفيات 1558 بنسبة 1.11%، والمتعافين 131385؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.
وذكرت الوزارة أن عدد المنوّمين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 31 ليصل إجمالي المنومّين في المستشفيات، إلى 199 والمنوّمين في العناية المركزة 75.