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سلطنة عمان: إجمالي إصابات "كورونا" 140300

عدد المتعافين يصل إلى 131385 بنسبة 94%

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 140300 إصابة، والوفيات 1558 بنسبة 1.11%، والمتعافين 131385؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنوّمين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 31 ليصل إجمالي المنومّين في المستشفيات، إلى 199 والمنوّمين في العناية المركزة 75.

عمان فيروس كورونا الجديد

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سلطنة عمان: إجمالي إصابات "كورونا" 140300
سبق

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 140300 إصابة، والوفيات 1558 بنسبة 1.11%، والمتعافين 131385؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنوّمين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 31 ليصل إجمالي المنومّين في المستشفيات، إلى 199 والمنوّمين في العناية المركزة 75.

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
12:52 PM

سلطنة عمان: إجمالي إصابات "كورونا" 140300

عدد المتعافين يصل إلى 131385 بنسبة 94%

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 140300 إصابة، والوفيات 1558 بنسبة 1.11%، والمتعافين 131385؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنوّمين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 31 ليصل إجمالي المنومّين في المستشفيات، إلى 199 والمنوّمين في العناية المركزة 75.

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