سلطنة عمان: إجمالي إصابات "كورونا" 140300

عدد المتعافين يصل إلى 131385 بنسبة 94%

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 140300 إصابة، والوفيات 1558 بنسبة 1.11%، والمتعافين 131385؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنوّمين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 31 ليصل إجمالي المنومّين في المستشفيات، إلى 199 والمنوّمين في العناية المركزة 75.