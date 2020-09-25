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فعاليات متنوعة بمدارس الأفلاج.. عنوانها فخر الاعتزاز بـ90 عاماً من المجد

شارك فيها الطلاب والطالبات بقصائد شعرية

تنوعت فعاليات احتفال مدارس الأفلاج بمناسبة اليوم الوطني 90، وأطلقت عدداً من المسابقات والفعاليات الوطنية.

وشهدت حسابات مدارس الأفلاج على "تويتر"، العديد من الفعاليات والمسابقات الوطنية وتصاميم إنفوجرفيك عنوانها فخر الاعتزاز بـ90 عاماً من المجد.

وبثت خلالها المدارس عدداً من مقاطع الفيديو للطلاب والطالبات الذين شاركوا المجتمع الاحتفال بهذه المناسبة الغالية، من خلال قصائد شعرية ومشاعر وطنية وحائط إلكتروني لنشر المشاعر الوطنية من خلاله، كما تضمنت فعاليات الاحتفال باليوم الوطني بتعليم الأفلاج، إطلاق النشاط الطلابي العديد من المسابقات الوطنية ورصد جوائز للمتسابقين.

اليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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فعاليات متنوعة بمدارس الأفلاج.. عنوانها فخر الاعتزاز بـ90 عاماً من المجد
سبق

تنوعت فعاليات احتفال مدارس الأفلاج بمناسبة اليوم الوطني 90، وأطلقت عدداً من المسابقات والفعاليات الوطنية.

وشهدت حسابات مدارس الأفلاج على "تويتر"، العديد من الفعاليات والمسابقات الوطنية وتصاميم إنفوجرفيك عنوانها فخر الاعتزاز بـ90 عاماً من المجد.

وبثت خلالها المدارس عدداً من مقاطع الفيديو للطلاب والطالبات الذين شاركوا المجتمع الاحتفال بهذه المناسبة الغالية، من خلال قصائد شعرية ومشاعر وطنية وحائط إلكتروني لنشر المشاعر الوطنية من خلاله، كما تضمنت فعاليات الاحتفال باليوم الوطني بتعليم الأفلاج، إطلاق النشاط الطلابي العديد من المسابقات الوطنية ورصد جوائز للمتسابقين.

25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442
09:27 PM

فعاليات متنوعة بمدارس الأفلاج.. عنوانها فخر الاعتزاز بـ90 عاماً من المجد

شارك فيها الطلاب والطالبات بقصائد شعرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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تنوعت فعاليات احتفال مدارس الأفلاج بمناسبة اليوم الوطني 90، وأطلقت عدداً من المسابقات والفعاليات الوطنية.

وشهدت حسابات مدارس الأفلاج على "تويتر"، العديد من الفعاليات والمسابقات الوطنية وتصاميم إنفوجرفيك عنوانها فخر الاعتزاز بـ90 عاماً من المجد.

وبثت خلالها المدارس عدداً من مقاطع الفيديو للطلاب والطالبات الذين شاركوا المجتمع الاحتفال بهذه المناسبة الغالية، من خلال قصائد شعرية ومشاعر وطنية وحائط إلكتروني لنشر المشاعر الوطنية من خلاله، كما تضمنت فعاليات الاحتفال باليوم الوطني بتعليم الأفلاج، إطلاق النشاط الطلابي العديد من المسابقات الوطنية ورصد جوائز للمتسابقين.

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