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بالأرقام.. "الصحة" تكشف القيمة الاقتصادية للتطوع في 2020 بالطائف

2930 مشاركاً فعلياً قاموا بجهود ضخمة تزايدت مع دخول "الجائحة"

كشفت الشؤون الصحية بالطائف، أن القيمة الاقتصادية لأعمال التطوع وصلت إلى ما يقارب 12 مليون ريال خلال عام 2020؛ حيث تمّ تنفيذ 80 فرصة تطوعية في مجالات متنوعة أسهمت في خدمة القطاع الصحي والمرضى والمجتمع.

ولفتت إلى أن عدد المشاركين فعلياً في تنفيذ الفرص التطوعية بلغ 2930 متطوعاً ومتطوعة، الذين قاموا بجهود ضخمة في سبيل خدمة الجانب الصحي.

وأشارت إلى ازدياد الأداء في أثناء التعامل مع جائحة "كورونا"؛ حيث عمل المتطوعون في المستشفيات وفقاً للتخصّص والحاجة "الفرز البصري، ومؤشرات الأداء، والتقصي الوبائي، والسجلات الطبية، المختبرات، توصيل الأدوية، التمريض، عيادات الأسنان، اضطرابات النمو والسلوك، عيادات تطمن، الحملات التوعوية في المولات والحدائق ،والمناطق السياحية، والجوامع"، وغيرها من المواقع العامة والقطاعات الحكومية.

يُشار إلى أن البرامج التطوعية في المجال الصحي أصبحت من الأمور المهمة التي يعتمد عليها في مجالات مختلفة.

يُذكر أن المسجلين في التطوع 6083، والمشاركين فعلياً 2930 متطوعاً ومتطوعة، وعدد الساعات التطوعية 223315، والمبادرات 80، وعقود الشراكات 17.

الشؤون الصحية بالطائف أعمال التطوع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالأرقام.. "الصحة" تكشف القيمة الاقتصادية للتطوع في 2020 بالطائف
سبق

كشفت الشؤون الصحية بالطائف، أن القيمة الاقتصادية لأعمال التطوع وصلت إلى ما يقارب 12 مليون ريال خلال عام 2020؛ حيث تمّ تنفيذ 80 فرصة تطوعية في مجالات متنوعة أسهمت في خدمة القطاع الصحي والمرضى والمجتمع.

ولفتت إلى أن عدد المشاركين فعلياً في تنفيذ الفرص التطوعية بلغ 2930 متطوعاً ومتطوعة، الذين قاموا بجهود ضخمة في سبيل خدمة الجانب الصحي.

وأشارت إلى ازدياد الأداء في أثناء التعامل مع جائحة "كورونا"؛ حيث عمل المتطوعون في المستشفيات وفقاً للتخصّص والحاجة "الفرز البصري، ومؤشرات الأداء، والتقصي الوبائي، والسجلات الطبية، المختبرات، توصيل الأدوية، التمريض، عيادات الأسنان، اضطرابات النمو والسلوك، عيادات تطمن، الحملات التوعوية في المولات والحدائق ،والمناطق السياحية، والجوامع"، وغيرها من المواقع العامة والقطاعات الحكومية.

يُشار إلى أن البرامج التطوعية في المجال الصحي أصبحت من الأمور المهمة التي يعتمد عليها في مجالات مختلفة.

يُذكر أن المسجلين في التطوع 6083، والمشاركين فعلياً 2930 متطوعاً ومتطوعة، وعدد الساعات التطوعية 223315، والمبادرات 80، وعقود الشراكات 17.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
12:57 PM

بالأرقام.. "الصحة" تكشف القيمة الاقتصادية للتطوع في 2020 بالطائف

2930 مشاركاً فعلياً قاموا بجهود ضخمة تزايدت مع دخول "الجائحة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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كشفت الشؤون الصحية بالطائف، أن القيمة الاقتصادية لأعمال التطوع وصلت إلى ما يقارب 12 مليون ريال خلال عام 2020؛ حيث تمّ تنفيذ 80 فرصة تطوعية في مجالات متنوعة أسهمت في خدمة القطاع الصحي والمرضى والمجتمع.

ولفتت إلى أن عدد المشاركين فعلياً في تنفيذ الفرص التطوعية بلغ 2930 متطوعاً ومتطوعة، الذين قاموا بجهود ضخمة في سبيل خدمة الجانب الصحي.

وأشارت إلى ازدياد الأداء في أثناء التعامل مع جائحة "كورونا"؛ حيث عمل المتطوعون في المستشفيات وفقاً للتخصّص والحاجة "الفرز البصري، ومؤشرات الأداء، والتقصي الوبائي، والسجلات الطبية، المختبرات، توصيل الأدوية، التمريض، عيادات الأسنان، اضطرابات النمو والسلوك، عيادات تطمن، الحملات التوعوية في المولات والحدائق ،والمناطق السياحية، والجوامع"، وغيرها من المواقع العامة والقطاعات الحكومية.

يُشار إلى أن البرامج التطوعية في المجال الصحي أصبحت من الأمور المهمة التي يعتمد عليها في مجالات مختلفة.

يُذكر أن المسجلين في التطوع 6083، والمشاركين فعلياً 2930 متطوعاً ومتطوعة، وعدد الساعات التطوعية 223315، والمبادرات 80، وعقود الشراكات 17.

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