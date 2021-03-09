امرأة تسأل عن الحكم الشرعي لحرمانها من إرث أبيها.. وقاضٍ سابق يجيب

تسكن بالإيجار.. وإخوانها لم يقسّموا لها.. ويهددونها بالرغم من ترك والدها أموالاً طائلة

ظُلْم الوارثين لبعضهم ينتج منه قصص مؤلمة بعد وفاة المورِّث. وإحدى القصص المؤلمة أن سألت امرأة عن الحكم الشرعي لظلم البنات، والمماطلة في قسمة الإرث، وإخفاء الصكوك، وتأجيل جلسات المحكمة كما حدث معها.

وتفصيلاً، عرضت امرأة سؤالها عبر برنامج "بالعدل" على قناة المجد على المحامي والقاضي السابق الشيخ بدر الفاضل. وتضمن حكم الشرع في امرأة كبيرة في السن، تسكن بالإيجار، ولاقت ظلمًا من إخوانها؛ إذ لم يقسّموا لها، وقاموا بمماطلتها وتهديدها، بالرغم من ترك والدها أموالاً طائلة.

وشدَّد الشيخ "الفاضل" على عدم توقيع صلح على جهالة لاعتباره مظلمة، مشيرًا إلى أن من أراد الصلح فعليه الإفصاح أولاً عن كل الأملاك الموجودة، فإن طابت نفس المرأة بالتنازل عن بعضها فلا مانع.