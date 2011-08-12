متحدث هيئة الأرصاد: كمية الأمطار بمشعر منى 10 ملم

لطفت الأجواء خاصة بالنسبة للراغبين في رمي الجمرات

كشف الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني؛ أن كمية الأمطار بلغت في أقصاها في مشعر منى 10 ملم، متوقعًا أن تكون منطقة الحرم أعلى بقليل.



وقال "القحطاني" للقناة السعودية الأولى: الأمطار ساهمت في بشكل جيد في انخفاض معدلات درجات الحرارة التي كانت هي من أهم الأمور التي أعلنت عنها الهيئة في بداية موسم الحج؛ لأنها قد تكون مرتفعة نسبيًّا.



وأضاف: هذه الأمطار ساهمت في انخفاض درجات الحرارة، ولطفت الأجواء، خاصة للراغبين في رمي الجمرات خلال فترة الظهيرة من كبار السن والمرضى والقادمين من الدول الباردة، الذين لا يستطعيون التحرك في درجات حرارة تتجاوز 40 درجة مئوية.



وأردف: درجات الحرارة الآن لا تتجاوز الـ25 إلى 26 درجة مئوية، ونسأل الله أن تستمر فرصة هطول الأمطار ليوم غد.



وقال "القحطاني": من المتوقع أن الساعات القادمة يتجه الجو إلى الاستقرار بشكل جيد، وتبقى الأجواء لطيفة ودرجات الحرارة سوف تصل إلى 24 أو 25 درجة مئوية؛ وهي أجواء مناسبة جدًّا، وستعود سرعة الرياح إلى الانخفاض وإلى مرحلة السكون في الربع الأخير من الليل، مع متوسط في الرطوبة ما بين 60-70٪.



وأضاف: درجات الحرارة يوم غد قد تعاود الارتفاع نسبيًا في فترة الظهيرة، مع فرصة أيضا لتكون السحب من بعد الظهيرة على مرتفعات الطائف ومكة المكرمة، ويمتد تأثيرها على المشاعر المقدسة.