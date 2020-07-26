شاهد ‏أبرز أخبار "الداخلية" خلال الفترة من 28 ذي القعدة وحتى 4 ذي الحجة 1441هـ

حققت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال أسبوع، نجاحًا في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر" فيديو بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة، حيث أعلنت قيادات أمن الحج استعدادها لتنفيذ الخطط الأمنية والتنظيمية والمرورية لموسم حج هذا العام ١٤٤١

واستعرض الفيديو اجتماع قوات أمن المنشآت عبر الاتصال المرئي مع قيادات المناطق والمساعدين ومديري الإدارات العامة، لمناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الصلة بأعمال القوات، وآلية تقديم كل ما من شأنه تعزيز العمل الإداري والميداني.

كما أشار إلى أن القوات الخاصة للأمن البيئي تستعرض مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التنسيق المشترك بين الجهتين في المجالات ذات الصلة برفع مستوى الوعي البيئي لدى شرائح المجتمع وآلية رصد المخالفات.

وتضمن إلى أن الإدارة العامة للمرور أعلنت عن بدء تفعيل الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة.

وأشار الفيديو إلى أن المديرية العامة للجوازات أعلنت عن استمرار خدماتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للحالات الطارئة والعاجلة التي لا يمكن إتمامها عبر منصة "أبشر".

وتضمن الفيديو إلى أن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية تعلن عن استمرارها في تقديم خدماتها الإلكترونية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر".

كما استعرض المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة بأنه استقبل (200,985) مكالمة خلال الأسبوع الماضي بمعدل (28,712) اتصالاً لكل يوم.

https://twitter.com/MOISaudiArabia/status/1287078859024859141?s=19