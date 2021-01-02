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الكويت تسجل حالة وفاة واحدة و205 إصابات جديدة بفيروس كورونا

شفاء 213 حالة من الإصابة

سجلت الكويت 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 151074, في حين سُجِّلت حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 937.

وأوضحت الصحة الكويتية اليوم شفاء 213 حالة من الإصابة ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 146990.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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الكويت تسجل حالة وفاة واحدة و205 إصابات جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت الكويت 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 151074, في حين سُجِّلت حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 937.

وأوضحت الصحة الكويتية اليوم شفاء 213 حالة من الإصابة ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 146990.

02 يناير 2021 - 18 جمادى الأول 1442
10:21 PM
اخر تعديل
03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
12:30 AM

الكويت تسجل حالة وفاة واحدة و205 إصابات جديدة بفيروس كورونا

شفاء 213 حالة من الإصابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت الكويت 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 151074, في حين سُجِّلت حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 937.

وأوضحت الصحة الكويتية اليوم شفاء 213 حالة من الإصابة ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 146990.

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