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"سعود بن جلوي" يفتتح معرض جدة الدولي للسياحة

شارك به أكثر من 200 عارض من 30 دولة

افتتح مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مساء اليوم الأربعاء، معرض جدة الدولي للسياحة والسفر في نسخته العاشرة، وذلك بفندق هيلتون جدة.

واطّلع على آخر مستجدات قطاع السفر والسياحة، وفقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠، ورفع مستوى السياحة السعودية.

وأعربت رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض رئيسة مجموعة "فور إم" لتنظيم المعارض والمؤتمرات مايا حلفاوي، عن شكرها للأمير سعود بن جلوي على افتتاحه المعرض، منوّهة للسعي نحو تجديد الأهداف والأفكار لهذه التظاهرة السنوية التي تستقطب الآلاف من الزوار، والاطلاع على مستجدات قطاع السفر والسياحة.

وفي ختام الحفل، كرم مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، الجهات الراعية والداعمة للمعرض، كما تسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة.

يُذكر أن المعرض بنسخته العاشرة شهد مشاركة أكثر من ٢٠٠ عارض من ٣٠ دولة، ويشتمل على مجموعة واسعة من الوجهات السياحية المتمثلة في الفنادق، والمنتجعات، وشركات الطيران، ومجموعة متنوعة من خدمات السياحة والسفر فيما يستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام.

سعود بن جلوي معرض جدة الدولي للسياحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سعود بن جلوي" يفتتح معرض جدة الدولي للسياحة
سبق

افتتح مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مساء اليوم الأربعاء، معرض جدة الدولي للسياحة والسفر في نسخته العاشرة، وذلك بفندق هيلتون جدة.

واطّلع على آخر مستجدات قطاع السفر والسياحة، وفقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠، ورفع مستوى السياحة السعودية.

وأعربت رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض رئيسة مجموعة "فور إم" لتنظيم المعارض والمؤتمرات مايا حلفاوي، عن شكرها للأمير سعود بن جلوي على افتتاحه المعرض، منوّهة للسعي نحو تجديد الأهداف والأفكار لهذه التظاهرة السنوية التي تستقطب الآلاف من الزوار، والاطلاع على مستجدات قطاع السفر والسياحة.

وفي ختام الحفل، كرم مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، الجهات الراعية والداعمة للمعرض، كما تسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة.

يُذكر أن المعرض بنسخته العاشرة شهد مشاركة أكثر من ٢٠٠ عارض من ٣٠ دولة، ويشتمل على مجموعة واسعة من الوجهات السياحية المتمثلة في الفنادق، والمنتجعات، وشركات الطيران، ومجموعة متنوعة من خدمات السياحة والسفر فيما يستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
07:25 PM

"سعود بن جلوي" يفتتح معرض جدة الدولي للسياحة

شارك به أكثر من 200 عارض من 30 دولة

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عبدالله الراجحي - جدة
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افتتح مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مساء اليوم الأربعاء، معرض جدة الدولي للسياحة والسفر في نسخته العاشرة، وذلك بفندق هيلتون جدة.

واطّلع على آخر مستجدات قطاع السفر والسياحة، وفقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠، ورفع مستوى السياحة السعودية.

وأعربت رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض رئيسة مجموعة "فور إم" لتنظيم المعارض والمؤتمرات مايا حلفاوي، عن شكرها للأمير سعود بن جلوي على افتتاحه المعرض، منوّهة للسعي نحو تجديد الأهداف والأفكار لهذه التظاهرة السنوية التي تستقطب الآلاف من الزوار، والاطلاع على مستجدات قطاع السفر والسياحة.

وفي ختام الحفل، كرم مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، الجهات الراعية والداعمة للمعرض، كما تسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة.

يُذكر أن المعرض بنسخته العاشرة شهد مشاركة أكثر من ٢٠٠ عارض من ٣٠ دولة، ويشتمل على مجموعة واسعة من الوجهات السياحية المتمثلة في الفنادق، والمنتجعات، وشركات الطيران، ومجموعة متنوعة من خدمات السياحة والسفر فيما يستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام.

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