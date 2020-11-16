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"المسعودي" يكرّم المتأهلين والمتميزين في "تحدي القراءة"

الفائزون بالمركزين الأول والثاني على مستوى "تعليم جدة"

كرّم المدير العام ‫للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، اليوم، المتأهلين والمتميزين من الطلاب والمدارس والمعلمين والمشرفين في مسابقة تحدي القراءة العربي في دورتها الخامسة.

شمل التكريم الذي أُقيم بقاعة الاجتماعات الفائزين بالمركزين الأول والثاني على مستوى "تعليم جدة"، ومعلميهما ، ومدرستيهما، إلى جانب تكريم أربعة مشرفين تربويين.

وشدد مدير عام التعليم على أهمية القراءة في اتساع المدارك ونضوج الفكر لدى النشء، مقدمًا الشكر والتقدير لكل الأسر التي ساندت المشرفين على المسابقة، وبذلت جهودًا مميزة في سبيل دعم الأبناء للتأهل إلى جانب تقديمه الشكر والتقدير للمدارس وللمعلمين والمشرفين الذين أسهموا في صقل مهارات الطلاب المشاركين، راجيًا للمتأهلين التوفيق في المنافسات الختامية للمسابقة.

يُذكر أن "تعليم جدة" حقق مراكز متقدمة في المسابقة، حيث أحرز الطالب يوسف بن صالح الوادعي المركز الثامن على مستوى الوزارة، فيما أحرز المشرف المنسق للمسابقة عبدالله العامر المركز الأول على مستوى المملكة، وتأهل للمنافسات النهائية على مستوى العالم العربي.

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"المسعودي" يكرّم المتأهلين والمتميزين في "تحدي القراءة"
سبق

كرّم المدير العام ‫للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، اليوم، المتأهلين والمتميزين من الطلاب والمدارس والمعلمين والمشرفين في مسابقة تحدي القراءة العربي في دورتها الخامسة.

شمل التكريم الذي أُقيم بقاعة الاجتماعات الفائزين بالمركزين الأول والثاني على مستوى "تعليم جدة"، ومعلميهما ، ومدرستيهما، إلى جانب تكريم أربعة مشرفين تربويين.

وشدد مدير عام التعليم على أهمية القراءة في اتساع المدارك ونضوج الفكر لدى النشء، مقدمًا الشكر والتقدير لكل الأسر التي ساندت المشرفين على المسابقة، وبذلت جهودًا مميزة في سبيل دعم الأبناء للتأهل إلى جانب تقديمه الشكر والتقدير للمدارس وللمعلمين والمشرفين الذين أسهموا في صقل مهارات الطلاب المشاركين، راجيًا للمتأهلين التوفيق في المنافسات الختامية للمسابقة.

يُذكر أن "تعليم جدة" حقق مراكز متقدمة في المسابقة، حيث أحرز الطالب يوسف بن صالح الوادعي المركز الثامن على مستوى الوزارة، فيما أحرز المشرف المنسق للمسابقة عبدالله العامر المركز الأول على مستوى المملكة، وتأهل للمنافسات النهائية على مستوى العالم العربي.

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
10:47 PM

"المسعودي" يكرّم المتأهلين والمتميزين في "تحدي القراءة"

الفائزون بالمركزين الأول والثاني على مستوى "تعليم جدة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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كرّم المدير العام ‫للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، اليوم، المتأهلين والمتميزين من الطلاب والمدارس والمعلمين والمشرفين في مسابقة تحدي القراءة العربي في دورتها الخامسة.

شمل التكريم الذي أُقيم بقاعة الاجتماعات الفائزين بالمركزين الأول والثاني على مستوى "تعليم جدة"، ومعلميهما ، ومدرستيهما، إلى جانب تكريم أربعة مشرفين تربويين.

وشدد مدير عام التعليم على أهمية القراءة في اتساع المدارك ونضوج الفكر لدى النشء، مقدمًا الشكر والتقدير لكل الأسر التي ساندت المشرفين على المسابقة، وبذلت جهودًا مميزة في سبيل دعم الأبناء للتأهل إلى جانب تقديمه الشكر والتقدير للمدارس وللمعلمين والمشرفين الذين أسهموا في صقل مهارات الطلاب المشاركين، راجيًا للمتأهلين التوفيق في المنافسات الختامية للمسابقة.

يُذكر أن "تعليم جدة" حقق مراكز متقدمة في المسابقة، حيث أحرز الطالب يوسف بن صالح الوادعي المركز الثامن على مستوى الوزارة، فيما أحرز المشرف المنسق للمسابقة عبدالله العامر المركز الأول على مستوى المملكة، وتأهل للمنافسات النهائية على مستوى العالم العربي.

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