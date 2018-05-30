أفادت وزارة الصحة البريطانية، اليوم (السبت)، بتسجيل 3.398 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع وفيات. ويُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ 595 ألفًا و836 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين لتطعيم 75 في المائة من سكان البلاد بلقاح من جرعتين، وفقاً لـ"رويترز".

"كورونا" يصيب 3.398 بريطانياً جديداً ويقتل 7 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-29 أفادت وزارة الصحة البريطانية، اليوم (السبت)، بتسجيل 3.398 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع وفيات.



ويُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ 595 ألفًا و836 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين لتطعيم 75 في المائة من سكان البلاد بلقاح من جرعتين، وفقاً لـ"رويترز".

29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442 09:33 PM

اخر تعديل 30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442 02:31 AM

"كورونا" يصيب 3.398 بريطانياً جديداً ويقتل 7 تطعيم نحو 595 ألفاً باللقاح خلال يوم





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أفادت وزارة الصحة البريطانية، اليوم (السبت)، بتسجيل 3.398 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع وفيات.



ويُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ 595 ألفًا و836 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين لتطعيم 75 في المائة من سكان البلاد بلقاح من جرعتين، وفقاً لـ"رويترز".