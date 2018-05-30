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"كورونا" يصيب 3.398 بريطانياً جديداً ويقتل 7

تطعيم نحو 595 ألفاً باللقاح خلال يوم

أفادت وزارة الصحة البريطانية، اليوم (السبت)، بتسجيل 3.398 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع وفيات.

ويُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ 595 ألفًا و836 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين لتطعيم 75 في المائة من سكان البلاد بلقاح من جرعتين، وفقاً لـ"رويترز".

بريطانيا فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا

الرئيسية/ أخبار العالم

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"كورونا" يصيب 3.398 بريطانياً جديداً ويقتل 7
سبق

أفادت وزارة الصحة البريطانية، اليوم (السبت)، بتسجيل 3.398 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع وفيات.

ويُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ 595 ألفًا و836 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين لتطعيم 75 في المائة من سكان البلاد بلقاح من جرعتين، وفقاً لـ"رويترز".

29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
09:33 PM
اخر تعديل
30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
02:31 AM

"كورونا" يصيب 3.398 بريطانياً جديداً ويقتل 7

تطعيم نحو 595 ألفاً باللقاح خلال يوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة الصحة البريطانية، اليوم (السبت)، بتسجيل 3.398 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع وفيات.

ويُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ 595 ألفًا و836 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين لتطعيم 75 في المائة من سكان البلاد بلقاح من جرعتين، وفقاً لـ"رويترز".

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