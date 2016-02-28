"السستم" عطلان.. طلاب بجامعة الإمام يناشدون مدّ فترة تسجيل المقررات

قالوا: بعضنا يعمل في القطاع الخاص ولا نزال ننتظر صرف رواتبنا

ناشد طلاب جامعة الإمام الدارسين عن بُعد، مسؤولي الجامعة وعمادة التعليم عن بُعد، تمديد فترة تسجيل المقررات التي تنتهي بعد غد الثلاثاء، مشيرين إلى أنها مرتبطة بسداد الرسوم، وأن الوقت لا يسعفهم، خاصة أن الرواتب أودعت اليوم الأحد.

وأوضحوا أن بعضهم ممّن يعملون في القطاع الخاص لايزالون ينتظرون رواتبهم التي في العادة تودع في نهاية كل شهر ميلادي او بعده بيوم أو يومين من الشهر الذي يليه، وهو الأمر الذي سيحرمهم التمكن من الالتحاق بالفصل الحالي، خاصة أن الفترة تنتهي بعد غد.

وبيّن الطلاب أن الذين سدّدوا الرسوم الخميس الماضي لم تفعّل حتى اليوم ما عطّل تسجيلهم للمقررات، لافتين إلى أن بعضهم وجد اليوم صعوبة في السداد، بحجة أن "السستم" الخاص بالبنك متعطل، مؤكدين أن الجامعة وجّهت بالسداد قبل تسجيل المواد بأسبوع.

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وقالوا: "أملنا في الله، ثم في مسؤولي الجامعة، بتمديد فترة تسجيل المقررات حتى نهاية الأسبوع الحالي على أقل تقدير".

يُشار إلى أن التقويم الدراسي لطلاب التعليم عن بُعد بجامعة الإمام حدّد بعد غد الثلاثاء، موعداً أخيراً للتسجيل في المقررات لمَن يرغب دراسة الفصل الحالي.