النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السستم" عطلان.. طلاب بجامعة الإمام يناشدون مدّ فترة تسجيل المقررات

قالوا: بعضنا يعمل في القطاع الخاص ولا نزال ننتظر صرف رواتبنا

ناشد طلاب جامعة الإمام الدارسين عن بُعد، مسؤولي الجامعة وعمادة التعليم عن بُعد، تمديد فترة تسجيل المقررات التي تنتهي بعد غد الثلاثاء، مشيرين إلى أنها مرتبطة بسداد الرسوم، وأن الوقت لا يسعفهم، خاصة أن الرواتب أودعت اليوم الأحد.

وأوضحوا أن بعضهم ممّن يعملون في القطاع الخاص لايزالون ينتظرون رواتبهم التي في العادة تودع في نهاية كل شهر ميلادي او بعده بيوم أو يومين من الشهر الذي يليه، وهو الأمر الذي سيحرمهم التمكن من الالتحاق بالفصل الحالي، خاصة أن الفترة تنتهي بعد غد.

وبيّن الطلاب أن الذين سدّدوا الرسوم الخميس الماضي لم تفعّل حتى اليوم ما عطّل تسجيلهم للمقررات، لافتين إلى أن بعضهم وجد اليوم صعوبة في السداد، بحجة أن "السستم" الخاص بالبنك متعطل، مؤكدين أن الجامعة وجّهت بالسداد قبل تسجيل المواد بأسبوع.

‏‫

وقالوا: "أملنا في الله، ثم في مسؤولي الجامعة، بتمديد فترة تسجيل المقررات حتى نهاية الأسبوع الحالي على أقل تقدير".

يُشار إلى أن التقويم الدراسي لطلاب التعليم عن بُعد بجامعة الإمام حدّد بعد غد الثلاثاء، موعداً أخيراً للتسجيل في المقررات لمَن يرغب دراسة الفصل الحالي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السستم" عطلان.. طلاب بجامعة الإمام يناشدون مدّ فترة تسجيل المقررات
سبق

ناشد طلاب جامعة الإمام الدارسين عن بُعد، مسؤولي الجامعة وعمادة التعليم عن بُعد، تمديد فترة تسجيل المقررات التي تنتهي بعد غد الثلاثاء، مشيرين إلى أنها مرتبطة بسداد الرسوم، وأن الوقت لا يسعفهم، خاصة أن الرواتب أودعت اليوم الأحد.

وأوضحوا أن بعضهم ممّن يعملون في القطاع الخاص لايزالون ينتظرون رواتبهم التي في العادة تودع في نهاية كل شهر ميلادي او بعده بيوم أو يومين من الشهر الذي يليه، وهو الأمر الذي سيحرمهم التمكن من الالتحاق بالفصل الحالي، خاصة أن الفترة تنتهي بعد غد.

وبيّن الطلاب أن الذين سدّدوا الرسوم الخميس الماضي لم تفعّل حتى اليوم ما عطّل تسجيلهم للمقررات، لافتين إلى أن بعضهم وجد اليوم صعوبة في السداد، بحجة أن "السستم" الخاص بالبنك متعطل، مؤكدين أن الجامعة وجّهت بالسداد قبل تسجيل المواد بأسبوع.

‏‫

وقالوا: "أملنا في الله، ثم في مسؤولي الجامعة، بتمديد فترة تسجيل المقررات حتى نهاية الأسبوع الحالي على أقل تقدير".

يُشار إلى أن التقويم الدراسي لطلاب التعليم عن بُعد بجامعة الإمام حدّد بعد غد الثلاثاء، موعداً أخيراً للتسجيل في المقررات لمَن يرغب دراسة الفصل الحالي.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
12:05 PM

"السستم" عطلان.. طلاب بجامعة الإمام يناشدون مدّ فترة تسجيل المقررات

قالوا: بعضنا يعمل في القطاع الخاص ولا نزال ننتظر صرف رواتبنا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
145

ناشد طلاب جامعة الإمام الدارسين عن بُعد، مسؤولي الجامعة وعمادة التعليم عن بُعد، تمديد فترة تسجيل المقررات التي تنتهي بعد غد الثلاثاء، مشيرين إلى أنها مرتبطة بسداد الرسوم، وأن الوقت لا يسعفهم، خاصة أن الرواتب أودعت اليوم الأحد.

وأوضحوا أن بعضهم ممّن يعملون في القطاع الخاص لايزالون ينتظرون رواتبهم التي في العادة تودع في نهاية كل شهر ميلادي او بعده بيوم أو يومين من الشهر الذي يليه، وهو الأمر الذي سيحرمهم التمكن من الالتحاق بالفصل الحالي، خاصة أن الفترة تنتهي بعد غد.

وبيّن الطلاب أن الذين سدّدوا الرسوم الخميس الماضي لم تفعّل حتى اليوم ما عطّل تسجيلهم للمقررات، لافتين إلى أن بعضهم وجد اليوم صعوبة في السداد، بحجة أن "السستم" الخاص بالبنك متعطل، مؤكدين أن الجامعة وجّهت بالسداد قبل تسجيل المواد بأسبوع.

‏‫

وقالوا: "أملنا في الله، ثم في مسؤولي الجامعة، بتمديد فترة تسجيل المقررات حتى نهاية الأسبوع الحالي على أقل تقدير".

يُشار إلى أن التقويم الدراسي لطلاب التعليم عن بُعد بجامعة الإمام حدّد بعد غد الثلاثاء، موعداً أخيراً للتسجيل في المقررات لمَن يرغب دراسة الفصل الحالي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,518
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,807
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,338
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,878

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد
فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

علي آل شرمة
في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة