النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خبراء بمنتدى الإعلام السعودي يطالبون بتطوير المحتوى والتسلح بالوعي

وفق ضوابط وميثاق شرف أخلاقي وضمن معايير المهنية والموضوعية والاحترافية

أكد رئيس تحرير الأهرام العربي جمال الكشكي، أن المهنة لم تتغير، لكن الوسيلة الإعلامية هي ما تغير، ولا بد للإعلامي أن يواكب التغيرات الحديثة من خلال توفير مقوماتها.

وأضاف خلال حديثه في جلسة "صناعة الإعلامي.. الواقع" والتي أدارها الزميل عبدالرحمن الطريري، ضمن فعاليات منتدى الإعلام السعودي: إننا نحتاج إلى إعادة تشغيل للمهنة الإعلامية وصناعة الإعلام الحديث المتسلح بالوعي وفق ضوابط وميثاق شرف أخلاقي وضمن معايير المهنية والموضوعية والاحترافية.

وأردف: للمهنة الإعلامية وقواعد يجب على كل إعلامي تعلمها واللحاق بما فاته منها.

وأشار رئيس تحرير صحيفة "مال" مطلق البقمي، أن أهم ما في الإعلام هو المحتوى، والذي يقترن فيها حماية الحقوق التي تتطلب أن تكون من أولويات الحس الإعلامي للمارس الإعلامي.

وعن استقطاب ممتهني الإعلام في التواصل الاجتماعي للوسائل الإعلامية المختلفة، أكد مدير عام قنوات "إم بي سي" في السعودية، محمد التونسي أن الاستقطاب لا بد أن يعقبه تدريب قبل الدخول لتلك الوسيلة.

وأشار "التونسي" عن متابعة الوسائل الإعلامية لمواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن ضعف المحتوى الإعلامي الذي تقدمه تلك الوسيلة هو ما دفع بهم إلى ذلك، مطالباً بتطوير المحتوى الإعلامي وتتابع وسائلنا الإعلامية لتعاد إلينا ريادتنا.

وأجاب "التونسي" على سؤال للإعلامي علي العلياني، حول تحديد سقف الحرية، مؤكداً أن الحرية تؤخذ ولا تعطى، وهي مسؤولية، مشيراً إلى أن مصلحة الوطن ليست شعاراً، بل هي المبدأ والهدف.

وعن سؤال عن انتشار أشباه الإعلاميين في الوسط الإعلامي حالياً، أكد أن الإعلامي يحترم نفسه قبل أن يحترم المهنة، ويجب كإعلاميين حقيقيين أن نتصدى لهم.

وأشارت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري، إلى أنه مع خضم الإعلام الحديث فقد الضبط في الأسرة، ولا بد من التطرق له عبر وسائل الإعلام؛ لتعزير القيم الإيجابية للأسرة والطفل.

منتدى الإعلام السعودي صناعة الإعلامي.. الواقع

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خبراء بمنتدى الإعلام السعودي يطالبون بتطوير المحتوى والتسلح بالوعي
سبق

أكد رئيس تحرير الأهرام العربي جمال الكشكي، أن المهنة لم تتغير، لكن الوسيلة الإعلامية هي ما تغير، ولا بد للإعلامي أن يواكب التغيرات الحديثة من خلال توفير مقوماتها.

وأضاف خلال حديثه في جلسة "صناعة الإعلامي.. الواقع" والتي أدارها الزميل عبدالرحمن الطريري، ضمن فعاليات منتدى الإعلام السعودي: إننا نحتاج إلى إعادة تشغيل للمهنة الإعلامية وصناعة الإعلام الحديث المتسلح بالوعي وفق ضوابط وميثاق شرف أخلاقي وضمن معايير المهنية والموضوعية والاحترافية.

وأردف: للمهنة الإعلامية وقواعد يجب على كل إعلامي تعلمها واللحاق بما فاته منها.

وأشار رئيس تحرير صحيفة "مال" مطلق البقمي، أن أهم ما في الإعلام هو المحتوى، والذي يقترن فيها حماية الحقوق التي تتطلب أن تكون من أولويات الحس الإعلامي للمارس الإعلامي.

وعن استقطاب ممتهني الإعلام في التواصل الاجتماعي للوسائل الإعلامية المختلفة، أكد مدير عام قنوات "إم بي سي" في السعودية، محمد التونسي أن الاستقطاب لا بد أن يعقبه تدريب قبل الدخول لتلك الوسيلة.

وأشار "التونسي" عن متابعة الوسائل الإعلامية لمواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن ضعف المحتوى الإعلامي الذي تقدمه تلك الوسيلة هو ما دفع بهم إلى ذلك، مطالباً بتطوير المحتوى الإعلامي وتتابع وسائلنا الإعلامية لتعاد إلينا ريادتنا.

وأجاب "التونسي" على سؤال للإعلامي علي العلياني، حول تحديد سقف الحرية، مؤكداً أن الحرية تؤخذ ولا تعطى، وهي مسؤولية، مشيراً إلى أن مصلحة الوطن ليست شعاراً، بل هي المبدأ والهدف.

وعن سؤال عن انتشار أشباه الإعلاميين في الوسط الإعلامي حالياً، أكد أن الإعلامي يحترم نفسه قبل أن يحترم المهنة، ويجب كإعلاميين حقيقيين أن نتصدى لهم.

وأشارت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري، إلى أنه مع خضم الإعلام الحديث فقد الضبط في الأسرة، ولا بد من التطرق له عبر وسائل الإعلام؛ لتعزير القيم الإيجابية للأسرة والطفل.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
04:14 PM

خبراء بمنتدى الإعلام السعودي يطالبون بتطوير المحتوى والتسلح بالوعي

وفق ضوابط وميثاق شرف أخلاقي وضمن معايير المهنية والموضوعية والاحترافية

A A A
خالد السليمي - الرياض
1
214

أكد رئيس تحرير الأهرام العربي جمال الكشكي، أن المهنة لم تتغير، لكن الوسيلة الإعلامية هي ما تغير، ولا بد للإعلامي أن يواكب التغيرات الحديثة من خلال توفير مقوماتها.

وأضاف خلال حديثه في جلسة "صناعة الإعلامي.. الواقع" والتي أدارها الزميل عبدالرحمن الطريري، ضمن فعاليات منتدى الإعلام السعودي: إننا نحتاج إلى إعادة تشغيل للمهنة الإعلامية وصناعة الإعلام الحديث المتسلح بالوعي وفق ضوابط وميثاق شرف أخلاقي وضمن معايير المهنية والموضوعية والاحترافية.

وأردف: للمهنة الإعلامية وقواعد يجب على كل إعلامي تعلمها واللحاق بما فاته منها.

وأشار رئيس تحرير صحيفة "مال" مطلق البقمي، أن أهم ما في الإعلام هو المحتوى، والذي يقترن فيها حماية الحقوق التي تتطلب أن تكون من أولويات الحس الإعلامي للمارس الإعلامي.

وعن استقطاب ممتهني الإعلام في التواصل الاجتماعي للوسائل الإعلامية المختلفة، أكد مدير عام قنوات "إم بي سي" في السعودية، محمد التونسي أن الاستقطاب لا بد أن يعقبه تدريب قبل الدخول لتلك الوسيلة.

وأشار "التونسي" عن متابعة الوسائل الإعلامية لمواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن ضعف المحتوى الإعلامي الذي تقدمه تلك الوسيلة هو ما دفع بهم إلى ذلك، مطالباً بتطوير المحتوى الإعلامي وتتابع وسائلنا الإعلامية لتعاد إلينا ريادتنا.

وأجاب "التونسي" على سؤال للإعلامي علي العلياني، حول تحديد سقف الحرية، مؤكداً أن الحرية تؤخذ ولا تعطى، وهي مسؤولية، مشيراً إلى أن مصلحة الوطن ليست شعاراً، بل هي المبدأ والهدف.

وعن سؤال عن انتشار أشباه الإعلاميين في الوسط الإعلامي حالياً، أكد أن الإعلامي يحترم نفسه قبل أن يحترم المهنة، ويجب كإعلاميين حقيقيين أن نتصدى لهم.

وأشارت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري، إلى أنه مع خضم الإعلام الحديث فقد الضبط في الأسرة، ولا بد من التطرق له عبر وسائل الإعلام؛ لتعزير القيم الإيجابية للأسرة والطفل.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,499
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,867
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,201
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,589

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب
دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني
مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة